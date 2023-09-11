國6聯結車「高空折甘蔗」！自撞停8樓高橋面　驚悚畫面曝

記者高堂堯／南投報導

一輛半聯結車11日早上8時許行經國道6號北山交流道出口時，疑因路況不熟，不慎猛力自撞右側護欄，車頭當場180度與車身對折，並停放在高度約8層樓的橋面上，險象環生，所幸無人員受傷，事故過程和肇事原因由國道警方調查中。

▲疑因剎車不當，聯結車在國道6號高架匝道上自撞「折甘蔗」停放。（圖／翻攝「記者爆料網」，下同）

國道警察七隊快官分隊指出，早上8時20分接獲通報，國道6號東向25公里北山交流道，一部曳引的半聯結拖車疑似因駕駛路況不熟，加上操作不當，造成車輛打橫匝道，嚴重影響到後方行車，直到10時50分左右才完全排除、恢復交通。

當時有同向的用路人也被迫停在環形匝道的事故點對面，等待前方事故處理，並拍下現場狀況：「折甘蔗」的車頭完全與車身逆向，正下方就是長長橋柱和滿布地面的綠色樹叢，畫面相當驚悚，若撞擊力道更大而衝出橋面墜橋，後果恐不堪設想。

▲▼聯結車疑因剎車不當在國道6號高架匝道上自撞「折甘蔗」停放。（圖／記者高堂堯翻攝）

快官分隊指出，該名駕駛並無酒駕、車上並無裝載任何重物，詳細肇因須經調查後再行推析，也呼籲駕駛人，請注意路況，遇有路況不熟請小心駕駛，並保持行車安全距離及速度。

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