快訊／台61線死亡車禍！小貨車追撞機車　騎士搶救1小時不治

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮今(11日)發生死亡車禍，五北里台61線西濱快速道路橋下一部廂型小貨車追撞機車，機車騎士當場沒有生命跡象，海巡署第三岸巡中隊一部巡邏車行經案發地附近，海巡弟兄立即趕赴現場協助搶救，消防隊救護車抵達接續搶救，並將傷者送苑裡李綜合醫院救治，77歲林姓騎士送醫後還是傷重不治。

▲苗栗通霄西濱公路高架橋下11日小貨車追撞機車，海巡署第三岸巡中隊一部巡邏車行經案發地附近，海巡弟兄立即趕赴現場協助搶救，77歲機車騎士送醫後仍傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

今天上午11時30分許，海巡署第三岸巡隊中港機動巡邏站薛姓站長帶領3名組員依巡邏路線行經通霄鎮五北里時，接獲1名民眾報案稱，台61線西濱快速道路高架橋下發生貨車與機車事故，男性機車騎士已無意識，海巡人員就近立即趕赴現場，抵達後即對傷者實施AED及CPR施救，苑裡消防分隊救護車及轄區警方稍後也到達現場，由消防救護人員接續對傷者救護，並立即將傷者送往苑裡李綜合醫院救治。

轄區通霄警分局調查，住台中大甲的77歲林姓老翁騎乘普通重機車，經西濱高架橋下產業道路由北往南行駛，在高架道路P075號橋墩前叉路口，遭同向往東方向(左轉)的廂型小貨車撞擊，機車騎士傷勢嚴重，當場沒有生命跡象，62歲小貨車黃姓駕駛立即報案，經警方酒測排除酒駕。

林姓老翁送醫後於12時35分宣告不治，由於附近沒有監視器，詳細事故原因警方還要調查。

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