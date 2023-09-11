男女吵架不藏毒品先顧貓　南警眼尖查獲Ｋ毒

▲同居男女為感情問題爭吵，何女報案稱愛貓被王姓男友竊走，四分局警方查處發現毒品，2人涉毒品罪嫌法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局於10日上午9時許，接獲民眾報案「愛貓遭竊」，員警到場發現23歲何姓女子與同居28歲王姓男友因感情引發糾紛，王男負氣將其何女愛貓帶離居所，員警處理時除聞到塑膠異味外，在客廳發現疑似裝毒品的透明藥罐，進一步詢問何女表示藥罐是王男所有，經追查查獲2人均吸毒，訊後依毒品罪嫌送辦。

育平所警方指出，為釐清案情，員警先以電話聯絡王男將貓咪帶返住處，王男返回後，坦承透明藥罐為其所有，另警方再查扣K盤1只，經檢驗透明藥罐、K盤上為愷他命殘渣，後續帶返派出所採集王男、何女尿液檢驗，均呈三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移請台南市警局裁罰。

四分局分局長王子雄除對辦案員警的機警認真表示嘉許外，也再次重申毒品是犯罪之源，警政署安居緝毒專案重點即是「將毒品危害從社區中清除」，藏匿在大樓、社區中的毒品，都是危險的擴散源，為居民生活帶來風險，安平警將不斷查緝毒品並溯源刨根剷除，另輔以「社區警政再出發」工作，持續加強與公寓大廈、社區型住宅的聯繫，提升居民和管委會守望相助的意識，同時積極推動將「出租戶登記」納入大樓規約，慎防租客造成社區治安漏洞，多管齊下達成警民合作和減少毒品氾濫，建構安平友善宜居的生活環境。