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社會 社會焦點 保障人權

最貴香氛蠟燭藏400萬安毒！闖關返台開心喝喜酒　溯源起訴7人

▲刑事局偵三大隊破獲香氛蠟燭內藏安毒的跨國運毒集團逮捕5人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林軒立等人將安毒融入香氛蠟燭內，企圖從加拿大走私回國。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

具有台灣與加拿大雙重國籍的男子林軒立，涉嫌在把安非他命液化後，融入頂級香氛蠟燭Diptyque，企圖從加拿大運回國內，被檢警查獲，驗出夾藏的安毒純質淨重2公斤，市價超過400萬元，林男到台中喝友人喜酒時留宿「林酒店」，被專案小組循線破門逮捕，台北地檢署8日依《懲治走私條例》等罪起訴林男等7人。

2023年7月間，財政部關務署聯合刑事局偵三大隊查出，1批從加拿大寄出的香氛界頂級蠟燭品牌Diptyque「無花果香氛蠟燭」包裹有異，經拉曼光譜儀檢測發現有毒品反應，立即報請檢察官指揮偵辦，組成專案小組實施監控下交付。

警方緊盯包括，查到走私販毒集團利用中華郵政快捷包裹，將這批藏有毒品的蠟燭寄送給葉家寶，經溯源向上連查5層，包括上手潘宥丞、周煥凱，以及具有竹聯幫平堂背景的馬永銘等人。

▲刑事局偵三大隊破獲香氛蠟燭內藏安毒的跨國運毒集團逮捕5人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方專案小組到台中林酒店逮捕運毒集團成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

專案小組循線查出，含毒蠟燭是2019年持台灣護照出境，之後又改用加拿大護照回國的林軒立寄出，經埋伏跟監，發現林、馬同赴台中林酒店參加友人喜酒，馬在隔天回台北之前就被警方攔截，林因自認不會被追查，決定再留宿一晚，結果被警方破門逮捕。經抽驗後發現，這批香氛蠟燭內含有甲基安非他命淨重2公斤，檢察官調查後，依《懲治走私條例》、《毒品危害防制條例》輸入二級毒品等罪，將林、馬等7人一併提起公訴。

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