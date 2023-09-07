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法務部反毒片徵「刺青作曲家」演員！謝和弦點頭：找我演只收420元

▲謝和弦宣布戒大麻。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

記者施怡妏／綜合報導

法務部貼出一則公告，即將拍攝反毒宣傳影片，尋求3位演員，其中一個角色名為「小明」，角色設定為28歲作曲家音樂人，外型有染髮、刺青、看起來很兇，外表光鮮亮麗，卻是藉由吸食大麻獲取靈感，並且販售給他人，藝人謝和弦就發文喊，「可以找我演」，而且酬勞只收420元就好。

法務部反毒宣導影片，想尋找3位演員，其中一名角色「小明」，設定為28歲作曲家音樂人，外型很潮、染髮、有刺青、看起來很兇，「如果本人無染髮、刺青也OK，用造型改」，小明是個知名的作曲家，外表光鮮亮麗，背後卻是藉由吸食大麻獲取靈感來源的毒販，並時常引誘他人施用，或是販售毒品給他人，拍攝時數約10小時，費用為5600元。

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謝和弦就在臉書發文，「那個其實小明可以找我演，我只收420元，哈們」。至於為何是420元？據了解，「420」是大麻文化中的俚語，用來指代吸食大麻或哈希什，特別是在下午4點20分左右吸食大麻煙的行為。同時，該詞也指每年4月20日各地舉辦的大麻主題慶祝活動。

貼文曝光，網友們笑翻，「看起來就是講你，小弦」、「我只能說根本不用演」、「本色演出」、「這根本就是為你而創的角色」、「扣哥快去試試看，想看」、「還是交給專業的來」、「客製化角色」、「請自信點，法務部説的就是你」、「根本不用演，直接紀錄片」、「我很期待扣哥去演戲」、「就決定是你了～沒有更符合的人選」。

前台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書發文，看了法務部的反毒宣傳影片的演員需求，「我怎麼好像已經看懂劇情了？有刺青搞樂團的年輕人，不要再抽了，腦袋會壞掉」。
 

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