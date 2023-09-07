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整根塞入陰道！3女遊客到普吉島被抓　X光一照竟價值900萬

▲▼ 。（圖／翻攝自社群平台X）

▲3名肯亞女子走私古柯鹼想運進泰國，她們吞下古柯鹼膠囊，還把古柯鹼棒塞入陰道。（圖／翻攝自社群平台X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國毒品控制局3日向警方、海關示警，提醒可能會有外籍人士從普吉島國際機場走私毒品古柯鹼。到了5日，機場人員扣留3名肯亞籍女子，初步搜身並未發現任何違法物品，但到醫院照X光之後，才知道3人體內攜帶總計近3公斤古柯鹼，不但吞下古柯鹼膠囊，還把體積較大的古柯鹼棒塞入陰道，這些毒品市值大約1000萬泰銖（約新台幣900萬元）。

綜合Thaiger、曼谷郵報等報導，警方最初接獲的舉報稱將有來自肯亞的女子攜帶大量古柯鹼進入泰國，警方鎖定2名26歲女子及1名34歲女子進行查驗，3人全都通過初步搜身程序。但因警方與官員仍覺得可疑，便把3名女子送至醫院接受X光檢查，沒想到有了新的發現。

依據檢查結果，古柯鹼被分成體積大小不同的形態，較小的古柯鹼膠囊被她們吞進肚子，至於較大的古柯鹼棒則是塞入陰道。

警方表示，這3人分別是26歲費絲（Faith Wanza Musembi，攜帶1620克）、26歲倪莉（Nelly Gacheri Ruuri，攜帶765克）、34歲格瑞絲（Grace Wangari Karok，攜帶472克），在她們身上查獲總共2857克的古柯鹼，她們被控串通持有第二類毒品，遭移送法辦。

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