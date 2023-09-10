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上山不當猴子　南消新化義消精進山域搜救技能

▲台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練，在新化義消分隊長胡華文帶領下總計32名弟兄參與，除加強基本體能，並進而提升義消人員山域搜救技能及凝聚向心力。

▲台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

秋天第三個節氣「白露」已過，一抹涼意漸漸襲來，此時秋高氣爽，正是人們最喜歡爬山的時節，擁有全國最大純桃花心木林的台南中興大學新化林場，是台灣首座低海拔熱帶林場，更是號稱台南市的後花園，每年都吸引數以萬計的遊客來此健身、郊遊、踏青，因此每年總是會發生遊客迷路、摔傷、熱衰竭等意外事故，有鑑於此，新化義消兄弟特別辦理山域事故搜救訓練。

▲台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次請來今年剛通過中型搜救隊伍國家認證，未來國外發生災害時，共同執行國際人道救援任務的南市特搜分隊來協助授課。這次訓練包含「捲式擔架運用及搬運」、「困難地形人員運輸」、「繩索拖拉系統運用」等課程。捲式擔架可快速將待救者運送至安全處，做到硬式擔架或長背板無法做到的功能，是搜救人員搜救新利器，配合拯救任務中一直扮演著非常重要角色的繩索、滑輪，透過一套縝密的、有效率的系統操作加以完成，讓搜救任務順利完成。

消防局第四大隊長蔡國保表示，惟有透過平時不斷的訓練與加強各項技能的熟悉度，並培養每位同仁間的默契，方可於災害現場縮短搶救時間，並能快速、有效、安全的完成各項任務，以達到保障民眾生命財產之目的。

▲台南市消防局第四大隊新化義消，為精進山域搜救技能，特別辦理山域事故搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯亦表示，衷心感謝新化義消弟兄，犧牲假期積極參與訓練，培養搶救能力以救助更多需要幫助的民眾，發揮消防勇於助人的大愛精神，在此也歡迎熱血市民朋友加入義消的行列，共同打造更安全的宜居生活環境。

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