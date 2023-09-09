她曝基泰合作意向書「貓膩」　指建商穩賺不賠：把受災居民當笨蛋？

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷。而議員林珍羽踢爆，基泰建設事發後向住戶發放慰問金時，內容竟夾帶「合建意向書」。立委高嘉瑜9日痛批，該意向書第1條第一項，「舊建物一坪換回新建物一坪」，文義解釋就是超過舊坪數的部分皆歸基泰所有？怎麼看都是基泰穩賺不賠，賠償事宜都還沒具體下文，是把受災居民都當笨蛋嗎？

高嘉瑜解釋，基泰趁勢在向受災居民發放5萬元慰問金時，於信封內夾帶合作興建意向書。根據該意向書第1條第一項，「舊建物一坪換回新建物一坪」，文義解釋就是超過舊坪數的部分皆歸基泰所有？

高嘉瑜指出，還有第3條為「簽訂後不得對雙方以外第三人透露」、第4條甚至明文「得單方解除意向書事宜」，端看這意向書的內容，怎麼看都是基泰穩賺不賠，請問賠償事宜尚未有具體下文，基泰建設是把受災居民都當笨蛋嗎？高呼籲，基泰建設應拿出誠意積極研議賠償事宜，而非渾水摸魚趁火打劫！

根據該意向書，合建條件為：甲方舊建物一坪換回新建物一坪、地下室平面車位一台、若與市府協商後申請容積獎勵高於一坪換一坪，則依政府核定為準、有關房租補貼雙方另議。

該意向書還提到，若簽定意向書後，甲方不得與第三人簽定任何意向書與其他合約書；本意向書簽定後不得對雙方以外第三人透露；雙方若認為本合建案窒礙難行時，得由其中一方向另一方提出解除本意向書事宜，使得解除本意向書；本意向書僅表示合建條件與合建意願，不具有任何契約之效力，一切以簽定正式合建契約為準。

對於該意向書，當地里長曹邦全說，住戶有些不高興的地方，就是房屋已經造成損害，但是建商又來談合建「合作意向書」，那不就回到之前，會覺得建商逃避某些責任，回到一開始的狀態，那當然住戶就會覺得半強迫，房子都倒了，回到之前談合建的狀態，住戶會覺得建商應該是先慰問補償，再來談合建的事情。

針對發放合建意向書的爭議，基泰建設8日晚間表示，「本公司承諾會負起相關責任，盡全力協助受災戶重建家園。故在慰問受災戶時，有居民主動提出合建之意願時，會先以意向書方式收集意願」、「若受災戶同意，協議內容絕對公開透明，可攤在陽光下，受政府和外界檢驗」。

▼基泰建設「合作興建意向書」。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）



對於相關爭議，高嘉瑜也指出，台北市長蔣萬安才剛勒令基泰建設全面停工，然而昨日北投的「基泰磺港」和今早內湖的「基泰碧湖」工地卻疑似仍在繼續施工，不時傳出金屬敲打與切割聲，實在比扯鈴還扯！北市建管處保駕護航勒令基泰停工玩假的？

高嘉瑜痛批，再看看台北市建管處發言人鄭大川說了什麼？「針對基泰碧湖疑施工一事，建管處發言人鄭大川回應，現場為安全圍籬改善工作的施作，並未有任何建築施工進度與行為；至於基泰磺港則是工人進行材料機具的收整及加強穩固，並非是施工行為。」，高質疑，北市府這樣的回覆，請問勒令基泰建設停工究竟是玩真的還是假的？