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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁門神說！王鴻薇稱政治獻金公開申報　她酸雙標：用你之前標準回敬

▲▼民進黨團記者會 大直民宅塌陷相關 陳怡君 謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委參選人謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜、下陷情形，肇因是鄰近的基泰建設工地出包，該區為立委王鴻薇選區，王也被爆去年選舉期間，不到70天拿了基泰建設兩筆政治獻金。與王同選區的立委參選人謝佩芬9日表示，王鴻薇過去為了聲量不斷造謠抹黑，攻擊誰收受政治獻金就是哪間企業的門神，現在只是用王鴻薇的標準回敬而已。

對於相關爭議，王鴻薇強調，對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府究責、要求代位求償，要求都相當明確。王也痛批，「民進黨利用市民受災來操作政治資本，令人不恥。」

對此，謝佩芬指出，王鴻薇是中山區在地立委，超過半年來，大直街的住戶不斷反應陳情，「但你說都沒收到，你不是對在地完全不關心、不了解，就是過去都對基泰建設的種種睜一隻眼閉一隻眼。 」

謝佩芬表示，為什麼王鴻薇在70天內收受基泰建設的兩筆政治獻金，大家說王是雙標王，「那就是你自己造成的。政治獻金依據政治獻金法規定收受，合法且公開透明，但你過去為了個人利益及聲量，不斷造謠抹黑，攻擊誰收受政治獻金，就是哪間企業的門神；現在只是用你王鴻薇的標準，回敬你而已。」

謝佩芬直言，請王鴻薇說清楚，「不要以為今天到北檢按鈴、大動作作秀，就想轉移焦點！」

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