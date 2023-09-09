大直受災戶下午返家拿東西　住戶怨：不方便！要找房子也要時間

▲大直民宅塌陷受災居民。（圖／記者呂佳賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

基泰建設位於台北市大直的工地，因施工作業出包導致鄰近民宅傾斜下陷，北市府預防性撤離201戶、442人，而部分預防性撤離的住戶在勘驗無虞後即可返家。有住戶9日下午返家時接受訪問表示，建商應該要道歉，因為造成住戶的損害，且不管是承租方或是所有權方，要找房子也要時間，讓大家生活很不方便。

對於基泰建設原規劃今日中午要與台北市副市長李四川協商受災戶安置工作，卻爆出所有負責人手機都關機、失聯找不到人的情況，有居民認為，建商應該要道歉，因為造成住戶的損害，大家都不能回家，這邊有老人家、小孩子，老師也要積極地輔導這些學生，讓大家生活很不方便。

居民補充，明日下午5點里長會公布接下來的安置計畫是什麼，但不管是承租方或是所有權方，要找房子也要時間，建商也要早點規劃，況且他們在這裡生活已經有感情了，無論是上班地點以及學校，「要重找的話要找哪？」

另外，居民也抱怨，他們現在被迫請假，但請假還需要扣薪，質疑「政府是不是需要稍微出力一下？可不可以不扣薪？週四晚上被撤離，禮拜五一定是請假，我們還要帶小孩，那這筆錢還是算我們的，難道建商要幫忙出被扣薪的錢嗎？」

至於台北市長蔣萬安指示以戶為單位，每戶發放6000元，基泰建設則每戶發放5萬元的慰問金，居民怒批「建商說要發五萬塊結果發去哪裡？我沒有拿到，只有社會局有按時拜訪，每戶都有拿到6千塊，但建商說的五萬塊不知道去哪裡。」