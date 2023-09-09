損鄰爭議時如何避免建商「球員兼裁判」？　游淑慧提解方

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基泰建設在台北市中山區大直街的住宅工地坍塌意外，後續的影響及各方的檢討聲浪不斷。除了台北市的《損鄰規則》被指「建商球員兼裁判」的設計，是造成400多位居民有家歸不得的其中一個原因之外，近日，也陸續出現購屋者要求基泰退款其它地方的建案未果。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（9日）建議北市府，未來建商在施工前，應提撥一筆保證金給市府，當損鄰爭議發生時，這筆錢可做為聘請第三方專家鑑定之用。

游淑慧說，關於《損鄰規則》的問題，她會在未來和市政府討論，目前規則的規定，是將損鄰事件的鑑定交由「起造人、監造人」做第一階段的鑑定，再依據鑑定報告書判斷是否停工，這樣的規則設計，浮現出一個問題，也就是「起造人及監造人」都是屬於建方人士，若提出申請的居民對鑑定結果不滿意，則需「自費聘請第三方鑑定機構」，若鑑定結果有問題，才會由建方付款。

游淑慧點出，大多時候提出申請的「居民都是個體戶」，這些人要如何拿出錢聘請第三方專業鑑定人員，何況以這次基泰大直事件來看，基地附近的住宅都是老建築，未必設有管委會或管委會基金，在這樣的現實情況下，居民面對要聘請第三方鑑定，往往會選擇放棄，進而選擇信任市府與建方的鑑定書。因此，游淑慧認為，未來建商在施工前，「應該先提撥一筆保證金交給市府」，當發生損鄰爭議時，聘請第三方專家鑑定的費用。