大直民宅塌陷案始末一次看！居民陳情8個月沒下文　建商負責人失聯

▲大直民宅塌陷現場示意圖。（圖／記者詹宜庭製作）

記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄在7日晚間8時左右有民宅傾斜，事發原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致，其中一棟大樓更在晚間11點塌陷，一樓直接下陷變成地下室，造成442人無家可歸；基泰建設原規劃今日中午要與台北市副市長李四川協商受災戶安置工作，卻爆出所有負責人手機都關機、失聯找不到人的情況，《ETtoday新聞雲》整理整起事件相關時序。

回顧整起事件，基泰建設於2021年領取「110建字第0363-00號」建照，並於2022年8月在「基泰大直」工地開工。時至2023年3月8日，民眾首次撥打市民熱線1999陳情屋損，而北市建管處則通知基泰建設聯繫民眾協商修復；同月13日，民眾第二次透過市民熱線1999陳情，北市建管處仍舊給予相同回應。

4月12日，民眾提鄰損申請書，建管處通知由建商進行鑑定，建商則回函稱「未有危害鄰損公共安全及非屬施工損害」；5月2日，民眾再提鄰損申請書，而建管處及建商則給予相同回應。6月17日，針對民眾4月提出的鄰損申請書，建管處及建商回函認定工地不列管；7月6日，對於民眾5月提出的鄰損申請書，建管處及建商依舊回函認定工地不列管。而到了7月21日，民進黨台北市議員陳怡君、王世堅陸續接獲民眾陳情，指工地施工造成鄰損且有擴大跡象。

9月7日：台北市中山區大直街94巷1弄晚間8時左右，發生工地施工造成民宅傾斜事故。根據陳怡君轉述，當地居民聽到一聲「蹦」的聲響，隨後工地便緊急疏散工人，半小時後才通知住戶疏散，痛批「簡直是草菅人命」。

有位陳姓居民受訪表示，當下他也不清楚，只是房屋傾斜、磁磚龜裂，然後「乒乒乓乓很大聲，在屋內都聽得到！」之後基泰大直新建工程的主任就在樓下說，「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了」，所有人聽到就趕快衝下樓。晚間10時許有一棟民宅「整棟下陷」，一層樓瞬間消失。

晚間10時25分左右，立委王鴻薇、台北市議員林珍羽也趕往現場勘災，台北市副市長李四川也抵達坐鎮指揮。晚間11時左右，台北市長蔣萬安抵達現場，據消防局初步評估通，其塌陷原因是一旁的基泰工地未灌水，導致周圍5至6棟民宅傾斜，緊急疏散35戶、總共144名住戶。

9月8日：市府連夜疏散大直街197戶367名住戶，安排329名住戶至附近9間旅館住宿安置，一旁的道明外僑學校也預防性停課一日。至於塌陷的房屋，北市府說明，為避免讓房屋再傾斜，首先灌漿，將壓力先維持平衡，並調度了水車、灌漿車到現場，進行緊急處置、擴大疏散，北市都發局建管處則計畫在3天內，把坍陷的部分完全填平。

截至上午11點36分，受影響的包括94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12、14號，總計共7棟，影響範圍有擴大的跡象；而截至8日下午，已擴大疏散201戶、442人。

9月9日：副市長李四川上午受訪表示，根據統計，下陷的建物有25戶居民，恐面臨房屋重建的問題，目前預計今日下午可以把工地坍塌的部分整個全部填平，後續進入屋內勘查無虞、復電後，會檢討一下讓雙號的住戶，在10日或11日能夠搬回家；至於坍塌的建物部分，會研擬怎麼讓住戶入內把貴重東西跟衣服拿出來。

台北市消防局也在今日下午，派遣搜救隊先遣小組4車10人至現場待命，進入下陷的94巷1弄1、3、5、7、9號民宅，評估屋況，確認住戶返家取物的進入路徑及風險。針對受災戶安置的問題，觀傳局說明，目前已協調延長飯店住宿到9月22日；至於長期安置的部分，都發局也已準備南港基河3期中繼住宅部分40戶，供有需求的災民入住。

▼台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝，下同）

