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與唐寶寶共製月餅　北港朝天宮董事長蔡咏鍀「用愛溫暖中秋」

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀昨（7）日專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅，過程中除了體驗他們如何自立自強外，蔡咏鍀希望透過媽祖信仰力量，轉化成社會公益，呼籲大家用行動來支持唐寶寶，在中秋節愛心送暖。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀也是雲林縣副議長，蔡咏鍀分享，參訪中了解到唐寶寶學習過程，比一般人花更多的時間，光一個動作、技術就要一次又一次學習，很難一次到位，所以每一位唐寶寶背後的家庭成員所付出的努力，都有一段不為人知的感人故事。

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡咏鍀也表示，每逢媽祖出巡過程，總是可以看見家中有罕病兒童的家長，抱著孩子靠近神轎希望媽祖的庇佑，那種父母企盼的眼神，讓蔡咏锝深印腦海，因此在因緣際會下接觸唐氏症基金會，蔡咏锝於是化關心為主動，希望結合媽祖龐大的信仰與力量，轉化信徒向善的心，協助弱勢團體及家庭，所以親自拜訪唐氏症基金會，並現場與唐寶寶們一起製作手工皂，親自體會唐寶寶們想要自立自強，獲得社會肯定認同的心。

蔡咏鍀說，在此次參訪過程中，除了與唐氏症基金會董事長林正俠深談，並得知唐氏症基金會設立以烘焙手工餅乾為主的「愛不囉嗦」以及生產手工皂為主的「愛皂事」兩個品牌，讓消費者可以透過最真實的消費行為，傳達對唐寶寶的認同。

因此也積極鼓勵唐氏症基金會，未來可以結合媽祖的力量，讓信徒認識唐氏症基金會旗下的產品，鼓勵信徒支持唐寶寶們生產的商品，甚至結合朝天宮媽祖的知名度，轉化成善的力量，讓弱勢的朋友感受媽祖的聖母慈愛，獲得社會力量的支持。呼籲大家用行動支持唐寶寶，中秋送禮選購他們精心製作的經典糕餅，用愛過中秋。訂購專線：02-2278-9321#9，或唐氏基金會官網「一同支持月來月愛你月餅」。

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀專程北上拜訪新北市唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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