快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒批：說要負責卻「5分鐘一走了之」

▲蔣萬安出席大直安置戶義務律師諮詢會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，而基泰董事長陳世銘神隱多天，10日終於召開記者會出來面對，但開不到5分鐘隨即轉身離去，讓外界相當錯愕。台北市長蔣萬安晚間也怒批，陳世銘說要出來負責，結果開5分鐘就一走了之，這是要負起責任的時刻，不是離開的時刻！

蔣萬安10日晚間出席大直安置戶義務律師諮詢會，針對10日下午基泰召開記者會的態度，蔣萬安表示，自己針對目前整個基泰大直重大事故，以及下午記者會內容做簡單報告，第一點，自己先前已強烈要求基泰建設出來負責，今天看到基泰董事長陳世銘出來說要負責，結果記者會開5分鐘就一走了之，這應該是要負起責任的時刻，不是離開的時刻。

蔣萬安提及，第二，副市長李四川今早已與基泰總經理馮先勉召開會議，並達到3點共識，第一點共識是要基泰提撥1億元到法務局信託帳戶，並用於搶救工作、安置與復原所用；第二點共識是北市府會以徵求受災住戶意願為前提，做後續重建，而基泰也會全力配合；第三點共識，基泰提供3年租屋租金的選項。

蔣萬安指出，自己看到基泰總經理馮先勉也在記者會說重申此3點，但檢視一個人並非看對方說了什麼，而是要看對方做了什麼，除了聽其言更要觀其行，市政府會強力監督，全力要求基泰務必做到這些，以及後續很多基泰要負起責任的地方。

不過，蔣萬安也說，基泰總經理馮先勉在記者會中，針對北市府提第一波假扣押6195萬9982元，聲稱基泰提出高於很多的1億元金額一事，「我要在此清楚說明，事實不容混淆，我們北市府昨天提出的是第一波假扣押，而這是針對市政府部分，後續還有25戶受災戶後續重建部分，會有第二波假扣押。」北市府一定全力確保受災住戶權益，這點立場非常堅定。