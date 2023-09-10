大直樓塌居民無家可歸　北市曝40戶南港中繼住宅內部照

▲北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置。（圖／北市都發局）



記者陶本和／台北報導

台北市中山區大直街近日晚間發生的民宅塌陷案，北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置，10日釋出中繼住宅三房型的內部設備與配置。

▼北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置。（圖／北市都發局）



基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離近440人、201戶至22家旅館，其中一棟坍塌最嚴重的25戶，未來將被安排移居南港基三社宅。

對此，都發局說明，7日晚間發生民宅傾斜事件後，都發局立即啟動盤點市府現有住宅資源，以供受災害影響居民之中長期安置需求，經盤點並逐戶巡查確認後，將預備南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶提供居民安置。

都發局強調，已同步聯繫瓦斯公司規劃安裝瓦斯表，確認40戶水電瓦斯可於短時間內接通完畢，所需基本傢俱預計9月22日前可完成25戶，市府將全力協助居民安置入住，以銜接觀傳局短期安置措施。

▲▼北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置。（圖／北市都發局）

▲▼北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置。（圖／北市都發局）

▼北市都發局盤點住宅資源，安排南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶可供居民安置。（圖／北市都發局）