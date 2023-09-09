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大直樓塌賠慘估「上看10億」　她曝基泰財務狀況：極可能無法賠償

▲▼台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市大直街94巷內基泰建設建築工地因施工不慎，導致鄰宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離。根據相關受災情形，有營建大佬評估，粗估賠償金總額10億以上跑不掉。對此，民進黨立委高嘉瑜曝光基泰建設財務狀況，並表示，基泰極有可能無法負擔賠償責任，北市府應儘速向法院申請假扣押。

高嘉瑜表示，根據媒體報導，有產險業者指出：一般建案必須投保「營造綜合保險」，另外附加「第三人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」，但一般鄰損保額不超過1000萬元，大多僅有300、500萬元。

高嘉瑜指出，本次基泰大直造成的路面陷落事件，是今年台北市內最嚴重、影響範圍最廣、預估損害賠償金額最高的一件，且後續解約及持續增加的損失也難以估計，受害民眾該如何求償十分關鍵。

高嘉瑜列出基泰相關財務資訊，她表示，根據公開資訊觀測站上的資訊，該公司2023年第2季財報中流動資產約204億、但負債總額卻高達136.5億餘元！若以最即時能使用的現金及約當現金來說則僅有29億元，若再扣除因本案所生的行政處罰、履約賠償責任、未來可能持續發生的損害的話，即便加上了前述附加條款的最高額1,000萬元，也極有可能無法負擔賠償責任。

對於求償狀況，高嘉瑜指出，回頭看2014年8月1日凌晨發生的高雄氣爆事件：同樣是私人企業造成的重大工安意外、損害金額也高達10億、甚至有人因此死亡。當時高雄市政府第一時間至現場調查、與居民接觸，並迅速在同年8月6日向法院聲請假扣押榮化19億元的財產，台北市政府也應該效法這樣的執行力。

高嘉瑜要求，北市府應積極介入本案，立刻向法院聲請對基泰建設所有的財產進行假扣押，避免基泰建設藉機脫產、逃避責任，同時儘速成立專案小組，協助受害民眾釐清受損程度、計算損害賠償數額；並啟動內部調查程序，確認其中是否涉及公務員行政缺失，或甚至是包庇、圖利建商，還給受害民眾一個公道。
 

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