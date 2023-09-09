大直受災戶旅館延長住宿到22日　市府：南港基3中繼宅供長期安置

▲台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷1弄的工地，因底層支撐的連續壁折斷破裂，波及鄰近的民宅導致建物傾斜，北市府緊急進行疏散，截至8日下午，已疏散201戶、420人。台北市長蔣萬安9日上午第4度來到災區視察並聽取各局處報告，針對受災戶安置的問題，觀傳局已協調延長飯店住宿到9月22日；至於長期安置的部分，都發局也已準備南港基河3期中繼住宅部分40戶，供有需求的災民入住。

針對安置問題，副市長李四川受訪時說，就飯店部分，雖然是預計到11日，但早上也把所有現在收容在飯店部分，由觀傳局來盤點，「如果可以再延長2個禮拜，我們就會讓他們繼續住在那裡」；若有幾個假設因為飯店有預定的部分，要更換房間的部分，等一下會盤點出來。

李四川說，最重要還是要起碼讓他們延長可以住在那裡的時間，這2個禮拜就是希望中繼的部分現在準備，包括要買傢俱、冷氣，可以順利在安置的時候把他們轉到中繼的部分。中繼的點在南港有2、3個地方，但是所有的房間應該都可以容納，這沒有問題。

觀傳局長陳淑慧補充，已在詢問旅館能否延長住宿，已經有旅館回覆可以，備用房一定夠用，即便要換房，但至少可以確保到9月22日，若要再延長的話，觀傳局也會積極和飯店協調，確保短期居住沒有問題。

都發局長王玉芬說，查看監測系統的電位沒有明顯變化，會議後會逐步把水電瓦斯恢復，因為住戶返家後相關水電瓦斯都要備好；她表示，預計下週一是沒有問題，但會想辦法盡量往前，若結構技師可以協助把無安全疑慮的勘驗儘早確認的話，就能盡量往前，讓住戶可以早點回家。但傾倒棟仍無法入內，可以研究用相關工法至少讓民眾可以入內拿物品等。

王玉芬說，長期中繼安置部分，在南港基河3期中繼住宅部分已準備40戶，目前水電都已經有了，現在是盡快把瓦斯復表接通，其他家具的採購也會儘速處理。