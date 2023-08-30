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提抄襲挨告不起訴　「翁達瑞」反控高虹安誣告

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「翁達瑞」指稱新竹市長高虹安論文涉抄襲，揚言已反控涉嫌誣告。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」常PO文評論台灣時事，被質疑立場親綠，日前新竹市長高虹安找美國職棒大聯盟（MLB）專業場務單位，協助勘驗新竹棒球場缺失，陳男號召連署抗議MLB介入台灣政爭，引發譁然，陳男今因案回台到台北地院出庭，受訪時表示，已向北院提起自訴控告高虹安涉嫌誣告。

陳時奮反控高虹安的起因，是去年（2022年）九合一公職選舉、高虹安獲民眾黨提名參選新竹市長期間，傳出陳男以臉書帳號「翁達瑞」多次PO文，質疑高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，「約有三分之二的內容，抄自另一篇已經發表的期刊論文，但高虹安的博士論文完全沒提及這篇被抄襲的期刊論文」。

高虹安告陳時奮涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦後認為，陳男事先蒐集相關學術論文，比對後發表評論，已做相當查證而有相當憑據，且高虹安是政治人物，陳男對可受公評之事合理評論，受言論自由保障，今年（2023年）3月底將陳男不起訴處分。

▲▼民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安控告美國大學教授「翁達瑞」(陳時奮)指她博士論文抄襲，涉嫌妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安去年（2022年）競選期間，告旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」污衊她抄襲論文、涉犯加重誹謗罪嫌。（圖／記者劉昌松攝）

陳時奮當時隨即在臉書PO文回應，自稱受過嚴謹訓練的學者、寫文章必然有憑有據，並嗆聲不會放過「那群人」，喊話分別告他的「柯志恩、高虹安、余正煌，你們等著接招吧！」

陳時奮今（29日）因另案挨告，從美返台到北院出庭，開完庭受訪時，陳時奮索性把近期挨告獲不起訴的3件案子一次說清楚。他表示，高虹安告他的貼文，早在2021年10月就發表，高虹安從沒反駁，隔了10個月要參選時才提告，明明已經逾期，但高虹安聲稱最初「不知道我是誰，現在知道了才來告」。

陳時奮說高虹安其實也告了很多不知真實姓名的臉友，選舉到了用提告作秀，檢察官雖不起訴他，但是「我們能夠允許政治人物為了選舉到處去提告嗎？當然不允許！」所以他已向北院提起自訴，控告高虹安涉嫌誣告。

此外，陳時奮表示正和律師研商，要對調查官余正煌提告涉嫌誣告。陳男在新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文涉抄襲余正煌碩士論文事件中，力挺林智堅才是被余正煌抄襲的人，余正煌告陳時奮涉嫌加重誹謗，北檢不起訴，余正煌聲請再議被高檢署駁回，聲請北院交付審判也沒成功。

陳時奮說，3個不同司法機關都認為他判定余正煌抄林智堅的相關言論，不構成誹謗，所以他已準備書狀要反擊余正煌。而國民黨告他指稱2022年國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文「學術不倫」，涉犯加重誹謗與《選罷法》一案，陳時奮說，原本是柯志恩喊告號稱要求償1000萬元，結果柯志恩聰明，讓國民黨提告，他獲得不起訴後，無法追究柯志恩。

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