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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁達瑞連署抗議MLB介入台灣政治　黃揚明諷：不得不佩服他的勇氣

▲新竹棒球場檢測 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹棒球場的檢測報告日前出爐，公布六大缺失。（圖／新竹市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安針對新竹棒球場進行調查，找來美國職棒大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView協助勘驗，對此，化名「翁達瑞」的旅美教授號召連署抗議，指MLB介入台灣政爭，有義務對台灣球迷解釋、道歉和澄清。媒體人黃揚明27日就在臉書大諷，連署抗議美國大聯盟介入台灣政治這舉動，實在太令人耳目一新了，不得不敬佩該他的勇氣。

黃揚明表示，自己一直不屑評論那位始終使用假名鬼扯的學者言論，但是連署抗議美國大聯盟介入台灣政治這舉動，實在太令人耳目一新了，不得不敬佩翁達瑞的勇氣。他提到，翁達瑞一定忘記了，去年球員林哲瑄受傷後，翁達瑞為了護航前新竹市長林智堅和新竹棒球場，竟扯美國職棒大聯盟每場比賽會有4到8人受傷，且傷勢嚴重到不能出賽，美國職棒的球員工會都沒有要求停賽，翁達瑞最後被罵爆而道歉收場。

「這次又要得罪棒球迷了嗎？」，黃揚明指出，新竹棒球場之所以會與美國大聯盟連結，是因為原本爭取要在該球場舉辦世界棒球經典賽的分組熱身賽，所以才需要由美國大聯盟的專業場務人員現場勘查，勘查時間是在高虹安尚未上台之前，結果出來時高虹安已就職，確認無法使用，只好殘念；至於這次的場地檢查報告，則是高虹安主政後委請已勘查過該場地的美國大聯盟場務顧問再次進行細部檢查。

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