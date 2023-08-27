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控MLB當高虹安幫兇「介入台灣政爭」　翁達瑞號召連署要求道歉

▲新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市長高虹安針對新竹棒球場進行調查，找來美國職棒大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView協助勘驗，日前公布球場6大問題。對此，旅美教授翁達瑞26日在臉書號召連署抗議，指MLB介入台灣政爭，有義務對台灣球迷解釋，應該道歉和澄清。

翁達瑞（本名陳時奮）26日晚間在臉書發文，表示要連署抗議「美國職棒大聯盟介入台灣政爭」，理由是高虹安當選新竹市長後，就把新竹棒球場當成政爭工具追殺前市長林智堅，而MLB在其中擔任「幫兇」角色，引薦專家又出借名號。

翁達瑞聲稱已收集有關MLB介入台灣政爭足夠的相關證據，並會將證據提交MLB，建議聯盟方採取3方面的適當行動。

一、若高虹安使用「大聯盟」的名號，事先都有獲得直接授權，美國職棒大聯盟有義務對台灣球迷解釋理由。若無充分理由，美國職棒大聯盟應對台灣球迷道歉。

二、若高虹安使用「大聯盟」的名號，只獲得協力廠商的間接授權，美國職棒大聯盟仍要向台灣球迷解釋。若協力廠商逾越契約權限，美國職棒大聯盟應追究法律責任，並為督導不周向台灣球迷道歉。

三、若高虹安擅用「大聯盟」的名號，沒有取得直接或間接的授權，美國職棒大聯盟應對台灣球迷澄清，並追究高虹安冒用名號的法律責任。

翁達瑞呼籲，台灣棒球迷應加入連署，連署的人數愈多，對MLB抗議的力道就愈強。

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