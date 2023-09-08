　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

從台南安平航向大海　2023台南國際遊艇生活節、ONE PIECE海潮慶典

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2023台南國際遊艇生活節」及「ONE PIECE海潮慶典」活動，將於9月9日及10日在安平區舉辦，為方便民眾暢遊安平，主辦單位提供相關接駁措施及停車場規劃，安平警方亦動員警力46名及義交22名於各重要路口、路段協助交通疏導，並請志工進駐機動派出所來協助民眾，以利活動圓滿完成。

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2023台南國際遊艇生活節」位於亞果遊艇碼頭，每日下午1時開始生活市集，邀請樂團表演，民眾可由健康路及光州路前往會場，或將車輛停放於台灣聯通停車場-台南安平場、育平健康收費停車場、億載公園停車場、林默娘公園停車場及安億路公有停車場等5處停車場，再使用主辦單位安排之接駁車前往會場。

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「ONE PIECE海潮祭典」位於安平遊憩碼頭，每日10時開放遊覽，現場設置大型陸上氣球、喬巴超人帽子氣球供民眾拍照，民眾可由安平路左轉平生路或從安億路往北進入運河路至活動會場，會場周邊有運河路停車場、安億停車場、水景橋停車場可停放。

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局分局長王子雄表示，請市民朋友出遊同時也要遵守交通管制措施，並且切勿路邊違規停車，安平警全天候監控會場周邊交通，若有壅塞情形安平警也會即時派員前往疏導，請用路民眾於路途中配合現場員警及義交引導前進。並可多利用免費接駁公車、U-Bike或以步行方式前往會場，以節省寶貴時間，快樂便捷出遊。

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
女星住大直！　爆慘況：斷水電停課影響8百學生
女友人哭被分手他怒了！　約談判反被17歲兇嫌砍死
大直居民還原嚇「好大一聲」！　曝：工人疏散半小時才通知
驚悚爆裂「魔音」不斷傳出！　大直坍塌像末日
大直住戶喊「有怪聲、裂痕」仍繼續挖！　律師說話了
「未即時灌水」致大直民宅下沉！　營造大老親解釋
快訊／蔣萬安認「4月就收到書面申訴」：當時尚未開挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日月潭觀光圈與台灣鐵道協會聯手　合推「搭高鐵送九族+纜車」優惠

因應全球精準健康產業崛起　馬偕醫檢暨再生系明年招生

從台南安平航向大海　2023台南國際遊艇生活節、ONE PIECE海潮慶典

反詐宣導滴水不漏！花蓮4重要路口架電視牆　反詐短片大放送

侯友宜拜會徐榛嶎談施政！承諾深化合作　支持花蓮重大建設

侯友宜參加花蓮縣黨部聯席會報　傅崐萁：全力支持侯友宜

高虹安7日深夜返台　認為近日新聞惡意揣測多非事實

台南雨彈狂襲　永康警即刻管制交通守護用路人安全

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

信義東埔溫泉區「土石流輪迴」！道路剛搶通又中斷

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

日月潭觀光圈與台灣鐵道協會聯手　合推「搭高鐵送九族+纜車」優惠

因應全球精準健康產業崛起　馬偕醫檢暨再生系明年招生

從台南安平航向大海　2023台南國際遊艇生活節、ONE PIECE海潮慶典

反詐宣導滴水不漏！花蓮4重要路口架電視牆　反詐短片大放送

侯友宜拜會徐榛嶎談施政！承諾深化合作　支持花蓮重大建設

侯友宜參加花蓮縣黨部聯席會報　傅崐萁：全力支持侯友宜

高虹安7日深夜返台　認為近日新聞惡意揣測多非事實

台南雨彈狂襲　永康警即刻管制交通守護用路人安全

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

信義東埔溫泉區「土石流輪迴」！道路剛搶通又中斷

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！　他說溜嘴：一次擺平妳們母女

高雄1字頭房價買30坪大樓　1區最熱門　

【廣編】棒球迷、旅日族別錯過！樂天旅遊攜手桃猿棒球擊出優惠全壘打

大直民宅下陷不是個案！　防鄰損工程沒做好現隱憂

限時抽！丁海寅10／7台北見面會門票　親睹男神魅力

這是高粱酒？黑松X金酒大玩過桶手法推「創世者」驚喜風味網讚：超乎想像

鄭宗哲沉寂兩場掃出長打　陳聖平敲安跑回致勝分

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

高雄女車門離奇「被撞凹大洞」　監視器竟看到「一團黑影」闖禍

日月潭觀光圈與台灣鐵道協會聯手　合推「搭高鐵送九族+纜車」優惠

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

高虹安返台：近日報導惡意揣測多

台南雨彈狂襲永康警管制交通

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

屏東空中遊覽活動取消9/8、9/9班次

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

信義東埔溫泉區陷土石流輪迴！聯外道路又中斷

竹市客家文化小旅行報名中

婦徘徊中央噴水池　暖警溫馨助返家

台中和平警分局獲「進用原住民族特優獎」

竹市污水下水道關東區進度達89%

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

更多熱門

相關新聞

台南雨彈狂襲永康警管制交通

台南雨彈狂襲永康警管制交通

受低壓帶及對流雲系發展旺盛影響，台南市7日晚上6時左右遭雨彈狂襲，導致市區多處道路淹水，嚴重影響交通通行，永康分局接獲民眾報案後，派員警立即前往淹水路段地區，當下拉起封鎖線及擺設交通錐，警告用路人、車，並禁止人、車進入淹水區域道路，以避免發生危險。

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

台南大豪雨「市區淹到小腿」　當地人崩潰求放假

台南大豪雨「市區淹到小腿」　當地人崩潰求放假

台南豪雨彈狂炸大淹水　26座抽水站全力運轉

台南豪雨彈狂炸大淹水　26座抽水站全力運轉

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

關鍵字：

台南安平向大海遊艇生活海潮慶典

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

大直住戶怒：8個月沒人理我們

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面