從台南安平航向大海　2023台南國際遊艇生活節、ONE PIECE海潮慶典

▲台南市警四分局除加強活動交管疏導外，並提供民眾暢遊攻略參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2023台南國際遊艇生活節」及「ONE PIECE海潮慶典」活動，將於9月9日及10日在安平區舉辦，為方便民眾暢遊安平，主辦單位提供相關接駁措施及停車場規劃，安平警方亦動員警力46名及義交22名於各重要路口、路段協助交通疏導，並請志工進駐機動派出所來協助民眾，以利活動圓滿完成。

「2023台南國際遊艇生活節」位於亞果遊艇碼頭，每日下午1時開始生活市集，邀請樂團表演，民眾可由健康路及光州路前往會場，或將車輛停放於台灣聯通停車場-台南安平場、育平健康收費停車場、億載公園停車場、林默娘公園停車場及安億路公有停車場等5處停車場，再使用主辦單位安排之接駁車前往會場。





「ONE PIECE海潮祭典」位於安平遊憩碼頭，每日10時開放遊覽，現場設置大型陸上氣球、喬巴超人帽子氣球供民眾拍照，民眾可由安平路左轉平生路或從安億路往北進入運河路至活動會場，會場周邊有運河路停車場、安億停車場、水景橋停車場可停放。





第四分局分局長王子雄表示，請市民朋友出遊同時也要遵守交通管制措施，並且切勿路邊違規停車，安平警全天候監控會場周邊交通，若有壅塞情形安平警也會即時派員前往疏導，請用路民眾於路途中配合現場員警及義交引導前進。並可多利用免費接駁公車、U-Bike或以步行方式前往會場，以節省寶貴時間，快樂便捷出遊。