為愛守護咖啡園與猴子拚搏搶豆　阿里山下秘境一品咖啡

▲嘉義縣中埔鄉東興村一品咖啡莊園夜景 。（圖／一品咖啡莊園提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉東興村「一品咖啡莊園」運用60年老屋改建為極具復古氣息的咖啡館，111年度更獲得建築界奧斯卡<舊建築景類>建築園冶獎，取名「一品咖啡莊園」除了是鄰近山域呈現品字樣貌，更是園主林武粦、太太楊玉珠及女兒林姿儀、林智慧對咖啡的堅持與要求。近期除了知名旅行社包裝成一日漫遊行程，更有不少咖啡愛好者包場預約，邀請民眾享受慢活且極具自然生態的莊園時光。

▲ 一品咖啡莊園 園主太太楊玉珠(圖左)及女兒林姿儀共同經營這家人的回憶 。（圖／記者翁伊森攝）

林姿儀表示，由於咖啡是家裡的經濟來源，父親更致力維護莊園動植物豐富的多樣性，園區除了粉蝶、彩蝶更有藍腹鷴、台灣獼猴、山羌紛紛現身，自然生態豐富，卻也意外吸引獼猴搶食咖啡豆，父親為守護咖啡收成，每逢收成期就必須上山趕猴子或是施放鞭炮，才能保留這得來不易的咖啡，一段為愛守護咖啡莊園的佳話也在地方上流傳。

▲ 嘉義縣中埔鄉東興村一品咖啡莊園園主林武粦 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣中埔鄉東興村「一品咖啡莊園」咖啡豆取自與大埔鄉交界海拔1180公尺的「凍仔頂山」，咖啡園長年雲霧繚繞，平均日照短，日夜溫差大，咖啡果實熟成緩慢，自然孕育出甜感與高密度十足的咖啡。林姿儀為給予顧客更好的咖啡品質，更取得『美國咖啡品質協會後製師〈CQI Q Processing Professional〉及品質鑑定師〈CQI Q Arabica Grader〉』，莊園更備有咖啡入菜的特色風味餐，需事先預約。





▲一品咖啡莊園 園主太太楊玉珠 。（圖／記者翁伊森攝）

「一品咖啡莊園」位於嘉義縣172鄉道52.1公里處，需稍微小爬坡後才會進到園區，近入眼簾的是一片落羽松森林，一台車可以通過的入口更增加莊園的神祕感，一間原木感十足的咖啡館因為改建後讓人看不出示60年老屋，每個空間俐落乾淨的區隔讓人覺得舒服，有園主方便與賓客交流的吧檯區，或是用塌塌米改裝的茶席區，抑或是咖啡DIY的展示區，每個空間設計都有其意象及故事。

▲ 一品咖啡莊園將廂房改造，牆面竹編牆更是園主及其太太共同打造 。（圖／記者翁伊森攝）

林姿儀表示，園區旁的戶外綠地是刻意保留，希望讓更多民眾來到這喝咖啡也可以更親近自然綠地，搭配著裝置藝術，期待讓人對於咖啡不僅品嘗其香味，更可以跟園區融為一體，感受這大自然給予的瑰寶。

莊園位置:中埔交流道往台18—接嘉135（往中埔市區）—接台3（往大埔方向）-接172（沄水國小前），沿途有指標，由縣172的52.1K往左上轉，往上走約300公尺會遇見一個叉路，有指標請「往下走」400公尺，咖啡館前方是一大片落羽松，莊園就隱身在落羽松森林之後。

▲一品咖啡莊園入口 。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼ 一品咖啡莊園咖啡及沖泡認證 。（圖／記者翁伊森攝）