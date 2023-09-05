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社會 社會焦點 保障人權

招牌拆光搬家了！高雄冰店害44人中毒　是否重新營業店家給答案

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄知名冰店爆沙門氏桿菌感染，害44人食物中毒。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅區一家知名冰店先前被爆出「沙門氏桿菌」感染，共計有44人吃冰後引發食物中毒。目前店家招牌已經悄悄撤下、鐵門緊閉，鄰居透露，老闆偶爾還會回來，店內生財工具都已經撤走。店家證實已經搬走，至於是否重新營業，「不一定，再看看。」

事發緣起於一名受害者黃小姐，7月中旬在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

▲黃小姐明晚將在六合路發雞翅，以反省自己「太可惡」。（圖／翻攝自PTT）

▲黃小姐怒控店家鏡頭前後判若兩人，明晚將在六合路發雞翅，以反省自己「太可惡」。（圖／翻攝自PTT）

黃小姐昨晚於PTT上再度發文，怒控店家在媒體鏡頭前後兩個樣，調解過程還被調侃「話太多」，認為她活該找事做，所以她決定明(6日)晚間7點在鹹酥雞店前發放50份雞翅，用意是「反省自己太可惡，不應該找出這些受害者」，鄉民只要說「吃冰中毒，吃雞翅不會」就能領取。

▲▼高雄欣豐冰店食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼冰店招牌全拆、鐵門緊閉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄欣豐冰店食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

重返冰店於六合路的店址，目前店家招牌廣告全都撤下，一名鄰居透露，事發至今，冰店都沒有開門營業，招牌也悄悄的拆光，不過店家有時候會回來整理店面，陸續搬走東西，好像搬走了。她曾問店家還會再營業嗎？店家說不會再開了，但不曉得會不會換個店址重新營業。

記者撥打冰店電話，不過已經改號，接電話的女子表示與老闆是同住者，她證實原址是租的，現在已經搬走。未來是否還會開店？她表示：「不一定，再看看。」記者進一步追問，關於吹哨者黃小姐於PTT上發文，她表示當時不在調解會現場，無法回應。

▲▼高雄欣豐冰店食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲事發後，鄰居曾關心店家。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今(5日)表示，已於接獲通報當下派員稽查抽驗，並勒令停業直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處以新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦。

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