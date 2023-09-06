關鍵飲料曝光！台南海東國小疑食物中毒　增至35童嘔吐腹痛

記者林東良／台南報導

台南市衛生局6日接獲教育局通報，安南區海東國小發生疑似食品中毒症狀，衛生局隨即介入調查，經查當日第2節下課後，學童飲用校方供應「每日C葡萄汁」陸續有學童出現嘔吐、腹痛等症狀就醫，部分學童係食用營養午餐後發生症狀就醫，至下午4時30分共計35人出現腸胃不適，多數學童就醫後症狀緩解返家。

▲台南市安南區海東國小發生疑似食品中毒症狀，衛生局派員介入調查，並採檢體送驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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衛生局指出，稽查人員針對檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認本案之發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局長蘇世斌提醒，雖然已經入秋，氣溫仍然高溫濕熱，有食品中毒發生之風險，食品業者保存管理，確保消費者飲食安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒的發生。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000。