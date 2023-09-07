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清晨下雨10點收積水罰單...他上網討拍　反被酸：只開1張真不合理

▲▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局在網友住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南部登革熱疫情嚴峻，截至6日，高雄市本土個案已累計176例，防疫團隊每日進行噴藥、孳生源檢查，不過卻引來市民不滿。一名網友po文抱怨，衛生局在雨天出來稽查容器是否有積水，還說拒簽罰單還是會寄給你，氣炸喊「是強迫中獎嗎？」不過底下一票網友都不挺。衛生局表示，確實在該戶發現病媒蚊孑孓，依法可處最高1萬5000元罰鍰。

「這樣的罰單合理嗎？」一名網友於爆料公社發文表示，9月6日早上10點30分，衛生局到住家外稽查容器是否有積水，不過，當天早上6點多還在下雨，地上還是濕的，而且這一個禮拜，不是颱風就是下雨，她好奇想問：「下雨出來視察容器是否有積水？合理嗎？」

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▲▼網友質疑清晨才剛下雨，早上衛生局就來稽查花盆積水不合理。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼網友質疑清晨才剛下雨，早上衛生局就來稽查花盆積水不合理。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼網友質疑清晨才剛下雨，早上衛生局就來稽查花盆積水不合理。（圖／翻攝自爆料公社）

網友也附上住家外的照片，指出騎樓前的花盆，擺在最後面是乾的，靠近馬路的花盆則是濕的，他認為這足以證明，他並非沒有清除積水，而是清早下雨造成的積水，因此稽查人員怎麼會就單一花盆底部是濕的，就說他沒有清除積水。

該名網友也抱怨，稽查人員表示，如果不收罰單就拒簽，衛生局還是會寄罰單給你，「請問這個是強迫中獎嗎？」

不過多數網友看過後都不買單，有人表示，「你可以把盛水盆拿掉別用，也可以不要在騎樓放一堆盆栽，不然以後還是會被檢舉稽查」、「盆栽放進家裡，就不會被開罰了」、「防治登革熱，你我有責，把會造成積水的任何東西，收起來好嗎！」、「高雄就是刁民多，暖男市長加油!!!」；還有網友反酸：「這樣真的不太合理，應該多開一張於道路擺放、堆積雜物影響交通！」

▲▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局在網友住家花盆檢查出病媒蚊孑孓，不過當事人拒簽罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，衛生局表示，昨日於該址確實查獲花盆底部已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員先現場採證、後開單告發並強制清除，全程均有錄影存證，經說明後，當事人當場仍拒絕簽收舉發通知書，相關事證明確，絕不是像民眾所說，剛下過雨後積水就裁罰。

衛生局強調，公私場域所有人、管理人、使用人應主動積極清除孳生源，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，依傳染病防治法最高可處新臺幣1萬5000元罰鍰。

▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局在住家花盆檢查出病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

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