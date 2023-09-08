嘉義市警局外籍人士座談會　首重生活安全與治安議題

▲▼ 嘉義市政府警察局「112年外籍人士生活安全與治安座談會」圓滿成功 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局副局長李茂炎、外事科長呂明修、第一分局分局長林詔徹及副分局長盧宗賢，9月7日在第一分局禮堂召開「112年外籍人士生活安全與治安座談會」，邀請新住民、僑外學生、移工仲介業者等共同參加，就治安、交通及其他生活安全議題進行交流，實施反詐、反賄選宣導及提供交通安全、婦幼安全等生活安全訊息。

副局長李茂炎致詞時表示，警察局非常重視外僑朋友的生活安全及對嘉義市治安的看法，期待利用座談會與外僑朋友們充分交流，作為未來安全維護工作規劃參考，確保大家都能在嘉義市安心生活。

第一分局分局長林詔徹表示，婦幼安全一直是社會非常重視的議題，隨著智慧型手機與行動網路的普及，數位網路性別暴力案例也日漸升高，透過本次座談會針對新住民們進行跟蹤騷擾防制及數位性別暴力防制等宣導，同時宣導推廣內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平臺婦幼安全影片，鼓勵外僑朋友們訂閱下載運用，共同守護婦幼安全。

「外籍人士生活安全與治安座談會」旨在提供一個外僑朋友與警政單位的交流平台，並向外僑朋友宣揚警察局打擊犯罪、守護市民的信息，建構黃敏惠市長「全齡共享 世代宜居」的城市願景。今年的座談會有超過50名外僑報名參加，除了有嘉義市政府警察局提供主題式宣導外，現場並有移民署嘉義市服務站、專勤隊及嘉義市政府消防局、嘉義市新住民家庭服務中心等單位共襄盛舉，提供豐富多元的政府福利政策宣達，讓外僑朋友們收穫滿滿，滿載而歸!