失智婦「頭戴安全帽」中央噴水池徘徊　嘉義暖警助她返家

▲▼ 失智婦迷途，熱心交警送返家。 （圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局交通隊警員李俊德，日前執行交通疏導整理勤務，在知名地標中央噴水圓環前發現一名老婦人，頭戴安全帽於路口來回走動，且神情呆滯，為維護老婦安全，主動上前關懷，並將婦人暫帶往第一銀行前廣場休息。

李員發現老婦有輕微失憶情形，經多次詢問後，得知老婦名字姓謝，謝婦表示她有騎乘輔助醫療電動車，却已忘記車子停放於何處，表情非常緊張，員警除一面安撫謝婦情緒，並鍥而不捨聯繫親友，經多方查詢，得知謝婦住嘉義市東區成仁街，並聯絡到謝婦兒子羅先生，請羅男到第一銀行前廣場接回母親。

羅男到場後，表示媽媽騎乘輔助醫療電動車出門，因失憶忘記返家路途，正愁聯繫不到母親而憂慮萬分，看到員警已尋獲母親，終於放下心中大石頭，連忙向警方道謝。

嘉義市政府警察局呼籲，嘉義市已進入高齡化都市，老年人口有增加趨勢，為預防家中老人走失，除可向相關單位申請愛心手錶、QRcode布標外，也可到當地警察局申請｢志願者指紋捺印建檔｣先替家中長者留下指紋，一旦失蹤走失尋獲，便可立即比對指紋查出身分； 另嘉義市政府全臺先例建置守護嘉憶人服務系統，以平安符為設計概念，結合物聯網及藍芽技術，建構防走失網，家屬平時就能透過手機APP，掌握親人定位訊息；以共同營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的「嘉」園。