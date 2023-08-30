嘉義市開學日護童專案上路　提升見警率交通不打結

▲ 嘉義市警局因應學校開學編排交通專案，讓學校門口不再雍塞，孩子們可以安心上學 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局為保護婦幼安全，針對轄區內學童眾多、交通要衝之小學編排「國小學童上放學安全維護專案」勤務，協助轄內國小維持學童上、放學交通秩序相關作為，規劃警力強化學童上、放學期間人身安全維護及交通疏導，避免因接送學童致校門口交通壅塞現象，並提升熱時熱點見警率，預防婦幼案件發生。

112年8月30日為國小學開學日，第一分局執行加強校園安全維護作為，由分局長林詔徹親自率員執勤，各派出所派員於本轄各國小上學時段於交通繁雜路口執行護童勤務作為，並防止開學首日因家長接送而造成校門口交通壅塞。另運用此時機向家長及學童宣導推廣YOUTUBE婦幼抱抱頻道，宣導兒童保護觀念，鼓勵學生訂閱下載運用內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平臺婦幼安全影片，共同守護婦幼安全。

嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹表示，警方藉著執行加強校園安全維護勤務，提升校園週邊見警率，可使往來校門口車輛車速放慢，有助學童通行安全，也讓有心人士不敢輕舉妄為，希望與校方、家長及社區力量共同結合，營造一個讓學童安全無虞，快樂學習的成長環境，共同打造「全齡共享、世代宜居」、「世世代代好徛起、大大小小隴佮意」安全、健康及幸福的嘉義市。