　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」跟蹤騷擾防制宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉警透過Podcast「報嘉音」跟蹤騷擾防制宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警局播客Podcast節目報嘉音2.0第5集「跟蹤騷擾防制」節目中，嘉女大傳社同學桌上擺滿了飲料，她已經喝飲料喝到怕了，究竟飲料有什麼問題呢？

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」跟蹤騷擾防制宣導 。（圖／嘉義市警局提供）


第5集報嘉音節目，嘉女大傳社同學分享，學姊追求者每天瘋狂送飲料，男主角並模仿流行歌曲「等你下課」歌詞內容，對暗戀對象常製造擦肩而過、不期而遇的機緣，原來這些年輕時曾經以為很浪漫的事，是令人痛苦的遭遇，且自跟蹤騷擾防制法施行後，都可能構成觸法行為。

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」跟蹤騷擾防制宣導 。（圖／嘉義市警局提供）


跟蹤騷擾防制法的4大要件：針對特定人、反覆或持續、違反意願且與性或性別相關，實施8大行為態樣：監視跟蹤、盯梢守候、不當追求、寄送物品、歧視貶抑、通訊騷擾、妨害名譽、冒用個資，造成被害人2大影響：使人心生畏怖、影響日常生活或社會活動。追求者瘋狂送飲料，符合不當追求、寄送物品等態樣；等你下課，符合監視跟蹤、盯梢守候等態樣；上述兩種追求行為，皆符合跟騷行為構成要件，違反者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。若是攜帶凶器或其他危險物品實施跟蹤騷擾行為，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。完整的內容都在報嘉音Podcast及該局Youtube頻道。


為了加深觀眾的印象，該局特別在臉書粉絲專頁辦理有獎徵答活動，還沒有得到限量特製小兔萌警悠遊卡(加碼贈送小兔萌警L夾)的民眾請加緊腳步，持續鎖定該頻道踴躍收聽，就有機會得獎哦。

ET快訊
快訊／嘉義1分鐘連3震！　氣象局曝原因
陸軍集體鬥毆！　20多弟兄營區內打群架
「背包裝1物」被日本海關攔下！　他驚：台灣出境沒問題
明天改版！　高鐵「自由座車票」不一樣了
快訊／12:49規模4.5地震！　最大震度4級
iPhone 15「全系列模型機」曝光！
海葵明可能「海陸警齊發」！　大台北周末強風驟雨
小甜甜遭保險公司拒保！　出車禍…警到場傻眼：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義獨居翁臥床多日未出門 　友人急求助！警破門助送醫

就業領津貼！嘉義單親媽當水泥操作工　吃苦耐勞獲肯定

南投縣政府網路e櫃檯今上線　10／20前申辦有機會抽200元禮券

嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

農業部「產銷履歷達人徵選活動」　嘉義縣三單位獲獎

嘉義縣立委參選人陳冠廷推四大社福政策　爭取長照據點環境提升

台南安平出現安平河　安平運河河水倒灌路面積水影響人車

9月交通安全月　牙膏觀光工廠響應監理業務宣導

國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

嘉義市購物節剩241萬供兌領　預計9月1日兌換完畢

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

嘉義獨居翁臥床多日未出門 　友人急求助！警破門助送醫

就業領津貼！嘉義單親媽當水泥操作工　吃苦耐勞獲肯定

南投縣政府網路e櫃檯今上線　10／20前申辦有機會抽200元禮券

嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

農業部「產銷履歷達人徵選活動」　嘉義縣三單位獲獎

嘉義縣立委參選人陳冠廷推四大社福政策　爭取長照據點環境提升

台南安平出現安平河　安平運河河水倒灌路面積水影響人車

9月交通安全月　牙膏觀光工廠響應監理業務宣導

國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

嘉義市購物節剩241萬供兌領　預計9月1日兌換完畢

感謝你幫黃皮膚小孩追籃球夢！　林書豪親自發文致敬易建聯退休

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

爽中近3億大獎「瞞老婆」隔天偷偷去領獎　他曝1主要原因網噓爆

舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

止汗劑別亂用！專家曝「5大重點」：最佳使用時機是睡前

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

大久保勇太「加護病房昏迷插管中」！租屋處惡火送醫　經紀人回應

地方熱門新聞

「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

新北市府中元普渡「拜超巨大乖乖」　 供品將捐贈弱勢家庭

台南安平出現安平河

國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

嘉市警普渡響應環保　不焚燒紙錢米金取代紙錢

牙膏觀光工廠響應交通安全業務宣導

桃園中山國小開學日充滿數位科技風

嘉義市購物節預計9月1日兌換完畢

翁章梁沖繩行銷嘉義縣精品咖啡

蘇拉+天文潮　雲林箔子寮再受海水倒灌挑戰

期許打造友善安全工作環境　新北首創優良建築工程評選

嘉義市國中小冷氣智能監控換氣系統

就業領津貼　嘉義單親媽當水泥操作工

更多熱門

相關新聞

嘉市警普渡響應環保　不焚燒紙錢米金取代紙錢

嘉市警普渡響應環保　不焚燒紙錢米金取代紙錢

嘉義市開學日護童專案　提升見警率交通不打結

嘉義市開學日護童專案　提升見警率交通不打結

小黃運將識破車手特徵報警抓人

小黃運將識破車手特徵報警抓人

賴品妤摔倒！律師曝「記者強行跟追」可告這條

賴品妤摔倒！律師曝「記者強行跟追」可告這條

嘉市警二分局阻詐44件達2,857萬餘元

嘉市警二分局阻詐44件達2,857萬餘元

關鍵字：

嘉義市警局跟騷法

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面