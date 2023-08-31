嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

▲▼ 嘉警透過Podcast「報嘉音」跟蹤騷擾防制宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警局播客Podcast節目報嘉音2.0第5集「跟蹤騷擾防制」節目中，嘉女大傳社同學桌上擺滿了飲料，她已經喝飲料喝到怕了，究竟飲料有什麼問題呢？



第5集報嘉音節目，嘉女大傳社同學分享，學姊追求者每天瘋狂送飲料，男主角並模仿流行歌曲「等你下課」歌詞內容，對暗戀對象常製造擦肩而過、不期而遇的機緣，原來這些年輕時曾經以為很浪漫的事，是令人痛苦的遭遇，且自跟蹤騷擾防制法施行後，都可能構成觸法行為。



跟蹤騷擾防制法的4大要件：針對特定人、反覆或持續、違反意願且與性或性別相關，實施8大行為態樣：監視跟蹤、盯梢守候、不當追求、寄送物品、歧視貶抑、通訊騷擾、妨害名譽、冒用個資，造成被害人2大影響：使人心生畏怖、影響日常生活或社會活動。追求者瘋狂送飲料，符合不當追求、寄送物品等態樣；等你下課，符合監視跟蹤、盯梢守候等態樣；上述兩種追求行為，皆符合跟騷行為構成要件，違反者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。若是攜帶凶器或其他危險物品實施跟蹤騷擾行為，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。完整的內容都在報嘉音Podcast及該局Youtube頻道。



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