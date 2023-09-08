惡搞前男友新歡「盜她照片找包養」　痴情女求復合不成...這下慘了

▲高雄一女子盜取前男友的現在女友相片PO包養網站。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名羅姓女子（24歲）和劉姓男友分手後不久，發現劉男竟交往了新女友小茹（化名），羅女想復合劉男不肯，去年5月間，羅女竟盜用小茹臉書、IG上的照片後，轉貼到包養網站，還留下小茹的電話，後來小茹頻頻接到無聊男子的私訊說要包養，一查之下才知道是羅女搞鬼，氣得提告，檢察官偵查後依違反個資法將羅女起訴。

檢方指出，羅女和劉男分手後，還是經常為了交往期間的小事「勾勾纏」，後來羅女發現劉男竟開始和小茹交往，更是醋勁大發，去年5月19日上午11時許，她先在小茹的臉書、IG上盜取4張相片，然後又跑到「甜心花園網」包養網站以假帳號註冊。

羅女隨後在包養網站上貼文「可以直接私訊我」、「短期為主」、「喜歡有人接送的感覺」、「喜歡的人可以先打電話聽聽我的聲音」，甚至留下小茹的電話號碼。

貼文一出後，小茹開始接到陌生男子的電話、私訊，說要包養她，讓她不堪其擾，追查之後才知道有人冒用她的身分，於是報警提告。

警方調查透過貼文的IP位置，查出包養網站上的貼文是羅女用手機貼的，檢方偵辦時，羅女否認所有犯行，但檢察官根據相關事證認為她犯行明確，在今（8）日偵結，依違反個資法將她提起公訴。