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分手2個月！前任+新歡「3人在同公司」她超尷尬：辦公室戀情的惡果

男友偷看妹,情侶,辣妹,吃醋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO和前任在同公司工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人分手後即便保持友好關係，碰面還是免不了尷尬。近日有女網友發文表示，前男友最近交了新女友，「我們三人都任職於同公司」，讓她覺得很尷尬，不知該如何面對？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她和前男友已經分手2個月，日前突然得知對方有了新歡，且「我們三人都任職於同公司」。對此，她便不知該如何面對「撞見前任和新歡出雙入對時的尷尬，以及三姑六婆的『關心』」，她還補充道，因為公司福利好，所以目前不考慮離職。

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原PO也在留言處透露，雖然她很想「眼不見為淨」，但是公司同事會一直議論他們的三角關係、猜測「是誰甩誰、是誰是不被愛的那個」，她真的只是想要好好賺錢而已。她還說自己就是太在乎同事看法，起初才會想低調交往就好，怎料對方卻覺得要公開，如今「我嚐到辦公室戀情的惡果了」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「工作方面會交談到嗎？沒有的話，那就跟他裝不認識，甚至把他當做不熟的同事」、「趁他們辦公室戀情幫他們高調啊」、「你也趕進度快交一個」、「只要你不尷尬，尷尬的就是他們」、「別緊張，很快就會有第四個新歡出現」。

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