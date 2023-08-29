前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」...她傻眼：新娘知情

▲斷聯許久的前男友突加Line，還提出荒唐的要求。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有種緣分叫怨恨！一名與前男友斷聯許久的女網友，日前突然被對方加Line好友，還要求「可不可以幫寫婚禮上說給新娘感人的話」，讓女網友超級傻眼。而她直白的回應方式，則讓其他網友看了全笑翻。

原Po在臉書社團「爆怨公社」透露，失聯許久的前男友透過閨蜜找到她的Line新帳號，並厚臉皮的問：「可不可以幫寫婚禮上說給對方感人的話？」 更讓她傻眼的是，詢問對方原因竟得到「我女朋友有寫，但寫不出我要的那種感覺」答覆。

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前男友還發動溫情攻勢，對原Po說，「其實我還念舊著」、「女友知道但同意我這麼做」。這讓不知翻了幾次巴洛克氏白眼的原Po，假裝先答應對方要求，然後「我就封鎖他了。我覺得這對（情侶）瘋了，離開他是對的。」網友們則是笑翻「應該要幫寫追思文的，給完再封鎖」、 「妳就幫他寫告別式用的文」。也有網友指，「那是什麼鳥閨蜜」、「閨蜜該降級了」、「只有我覺得閨蜜很奇怪嗎」？

對此，原Po更新文章解釋，前男友跟閨蜜謊稱自己欠她很多錢，說「必須要還我」才害閨蜜上當，且「閨蜜被我罵得很慘了，請大家別再責備她了」，閨蜜原本就知道她不會想見前男友。

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