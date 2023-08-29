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前男友快結婚了…突現身提「1超扯要求」　她驚呆：新娘也同意

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前男友要結婚了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人分手不愉快，不願意再和前任聯絡。一名女網友就說，和前男友分手後，已經斷聯很長一段時間，沒想到最近對方準備結婚，突然找上她還提出荒謬的要求，且說新娘已經同意了，讓她相傻眼，氣得封鎖對方，也直呼「離開他是對的」。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，前男友下個月準備辦婚禮，日前透過閨蜜要到她的LINE，竟厚著臉皮說「可不可以幫我寫婚禮上說給對方的感人的話？」她聽到後相當傻眼，反問「你女朋友不會寫嗎？」沒想到對方竟說，女友寫不出自己要的那種感覺。

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前男友接著表示，「跟妳在一起時，其實我還念舊著」，原PO聽到後大罵，「你很不要臉，你女友知道你找我這事嗎？」未料對方卻說，女方知情且同意這件事，她聽到後隨即酸說「寫追思文我可以喔」，隨後就急忙封鎖了，「我覺得這對瘋了，離開他是對的」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到前任的要求傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後紛紛表示，「好噁的男人」、「問要不要順便幫他把離婚感想寫好」、「真的是人不要臉天下無敵」、「妳這麼做就不夠大器了…應該照妳說的，寫一份追思文給他啊」、「跟他說ChatGPT可以寫喔」、「還好妳沒跟這種沒腦子的人繼續走下去」、「幫他寫好送花圈過去啊」、「下次結婚再幫他寫」、「寫個應景的藏頭詩給他不是超爽的」。

也有人認為閨蜜有問題，「重點妳閨蜜還把妳的LINE給對方？」「只有我覺得閨蜜很奇怪嗎？為什麼還可以給他LINE」、「妳閨蜜也很奇怪」。對此，原PO解釋，閨蜜其實是被前男友騙的，「他跟她說欠我錢，必須要還我」，閨蜜聽到這些話之後，才傳了聯絡方式過去，「閨蜜被我罵得很慘了，請大家別再責備她了」。

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