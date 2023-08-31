和前男友重逢！泰妹見他「冒雨討飯」哭了：他以前很富有

▲泰國一名女子在葬禮上遇到前男友，對方曾經很富有，如今卻變成精神病患者。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

命運總是無常！泰國一名女子在葬禮上遇見前男友，發現對方變成一名精神病患者，冒著雨去乞討，想到曾經如此富有，擁有數百畝土地，後來卻破產淪落至此，讓她忍不住落淚。

根據《Khaosod》、《Daily News》、《Thaiger》報導，女網友「@03618_」在TikTok平台發布一段影片，當時正在下雨，她前來參加村裡人的葬禮，突然看到一名男子在雨中行走，立刻認出是她10幾歲時認識的前男友，走過來的第一句話是：「我可以要點飯嗎？」於是她遞上一袋食物給對方，前男友則感激地低下頭。

▲前男友冒雨來討食物。（圖／翻攝自TikTok）

和過去不同的是，這名曾經光鮮亮麗的男人，卻變得如此落魄。女網友表示，她感到震驚，也覺得遺憾，前男友似乎記得她，卻無法正常思考，因為他只是呆呆看著她。

女網友透露，當她就讀大四的時候，對男友很崇拜，但發現身邊有很多女孩圍繞，她就放棄了，「因為我不喜歡輕浮的人」。她指出，前男友很有錢，擁有幾百畝土地，有很多追求者，最後在收到破產的消息後，因為壓力太大，就罹患精神病，讓她唏噓不已。如此戲劇性的經歷，也引來一番討論，大批網友都為這樣的遭遇感到遺憾。

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