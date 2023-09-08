2023綠島海祭媽祖祈福活動　9／22-9／24盛大舉行

▲台東縣綠島鄉公所舉辦首屆2023綠島海祭媽祖祈福活動，將從22日至24日盛大展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣綠島鄉公所舉辦首屆2023綠島海祭媽祖祈福活動，將從22日至24日盛大展開。活動主軸為「巡洋海祭，貺福綠島」，邀請開台媽祖-新港奉天宮、綠島天后宮、台東天后宮、台南六甲恆安宮、西螺社口福天宮、斗六石榴班長和宮、屏東新園龍喉宮、台東順天宮的眾神尊齊聚綠島貺福。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，這場活動不僅是推動台東節慶觀光的重要里程碑，更是一個展現台東多元文化底蘊的平台。希望透過這樣的特色文化活動，讓更多人了解到台東，也讓台東走向世界。

綠島鄉長謝賢裕表示，本次綠島海祭活動，特別邀請各地媽祖宮廟齊聚綠島，前期宣傳一曝光隨即有上千人在社群媒體自發性分享本次活動，公所為表達感謝信眾共同協力，特別邀請奉天宮誦經團於23日媽祖迎曙光之際在綠島著名景點帆船鼻觀景平台上誦經祈福，本次參與名單也將透過綠島海底郵筒將祈福疏文寄往奉天宮向天上聖母稟告，並期望這次的活動能為綠島全體島民祈求國泰民安、風調雨順及觀光蓬勃發展的美好祝福。

新港奉天宮董事長何達煌表示，早期綠島居民依海維生，也培養了船員與漁民信奉媽祖特性，尊稱祂為「護國庇民」的天上聖母。這次是跨越半個台灣、跨越312公里的祈福盛事，意義非凡，也誠摯地邀請各方信徒，共同赴綠島參香，以求眾神賜福。

首屆綠島海祭媽祖祈福活動，不僅是一場宗教祭典，更是一場文化、觀光與地方發展的盛大活動，值得各界期待。活動期間將舉辦一系列特色活動，包括迎媽祖巡洋海祭、綠島巡安繞境、曙光誦經祈福大典及平安晚宴等，將為參與者帶來深刻的宗教體驗和文化沉浸體驗。