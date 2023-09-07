失意男橋邊徘徊　池上警耐心勸阻「神之手」救回一命





▲男子跨橋護欄欲跳橋，警員耐心勸阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「有什麼事好好說，我都幫你處理」！6日22時許，民眾報稱「有人疑似要跳橋」！台東縣池上分駐所巡佐邱成發及警員蔡誌昇，迅速抵達池上大橋南端，見一男子跨站在橋上護欄，員警暖心暖語、好言相勸，同時緩步靠近，趁著男子拭淚時機，邱及蔡員伸出「神之手」將他拉回，並將他帶回分駐所，並通知其親屬將他帶回。

前日海葵颱風挾帶強風豪雨，強風已過，但縱谷地區仍持續午後雷陣雨，使得卑南溪奔流著滔滔河水，聲音「轟隆隆」好不嚇人。於6日晚間22時許，池上分駐所有民眾報案稱「池上大橋南端，有名男子站在護欄外」，員警獲報隨即趕赴現場，果然看到陳姓男子站在橋上護欄。

巡佐邱成發對其好言相勸，告知他「生命很可貴，有什麼事我幫你處理…」，藉此穩住陳男情緒，2員從左右兩側緩緩靠近。正當陳男說到傷心處以手臂拭淚時，2員從左右兩側將其雙手拉住，死命地將他從護欄外拉下來。陳男落地後，蹲坐在地上嚎啕大哭，並直說生活好苦，壓力好大，大家都看不起他等語；員警遂將其帶返所實施保護管束，並提供熱茶，另一方面通知家屬前來，待其精神狀況穩定後，由家屬帶返家休養。

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