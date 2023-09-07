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海葵來襲電力供應故障　卑南養雞場2萬隻蛋雞悶死...損失千萬

▲因颱風來襲電力供應故障，造成一蛋雞飼養戶2萬斃死雞 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2萬斃死雞將載運至垃圾焚化場焚化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前海葵颱風重創台東，除了造成全縣農作物災損慘重外，亦導致畜產業不少損失，其中，卑南鄉有一蛋雞飼養戶因電力供應發生問題，場內飼養蛋雞悶死超過2萬隻，不僅造成財物嚴重損失也產生大量斃死雞處理的難題，在縣長饒慶鈴協調處理之下，環保局允諾協助焚化20公噸死雞，讓此一事件順利圓滿解決。

台東縣政府農業處表示，位於卑南鄉的一處蛋雞飼養戶，為密閉式水簾式禽舍，飼養約5萬4,000隻蛋雞，年產約1,300萬顆蛋。因海葵風災造成停電，場內通風設備無法啟動，禽舍內通風不良，導致蛋雞悶死超過2萬隻，粗估損失超過1,000萬元以上，也造成近40公噸重斃死雞無法處理的難題。

▲因颱風來襲電力供應故障，造成一蛋雞飼養戶2萬斃死雞 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴接獲訊息後，立即責成農業處及環保局，以迅速及就近處理原則下，協助受災養禽戶妥適處理斃死雞。在農業處及動物防役所協調下，除化製廠出動化製車載回約19.8噸化製處理外，環保局長郭建成評估焚化爐處理量，允諾協助處理剩餘20噸斃死雞，讓這次難題獲得解決。

7日上午農業處長許家豪及環保局長郭建成前往蛋雞場關心受災養禽戶，並協調養豬協會化製車協助載運至垃圾焚化場焚化，目前已載運1車斃死雞約3.28公噸，剩餘斃死雞將於明天全部載運至垃圾焚化場焚化。

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