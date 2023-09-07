台東縣推動社會安全網表現亮眼　獲考核優良及績優督導

▲台東縣推動社會安全網，獲考核優良。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣執行強化社會安全網成績斐然，全國考核結果獲非六都第4名，衛福部對台東縣政府今年的補助將會增加5％，預估為縣府增加662萬元預算，同時，台東縣政府社會處社工督導張琳榮獲首屆社安網績優督導獎。

縣長饒慶鈴表示，縣府執行社會安全網二期政策，除要求各局處及各單位的服務必須串聯起來之外，更透過秘書長以上層級定期召開跨網路會議，協調網絡之間的分工與合作，再加大力道強化服務輸送的連續性，共同織起綿密的安全網絡，接住需要幫助的個人與家庭，讓台東每個家庭及個人都能擁有安全及幸福的生活。

社會處處長陳淑蘭指出，從社安網計畫第一期建構區域型社福中心、建立集中篩派案機制、擴展脫貧措施到二期計畫的家庭支持資源佈建、扎根社區互助關懷及建構心理衛生三級預防策略等，都強調整合與跨局處合作，而中央的考核指標更是檢視縣府執行業務是否完善的最佳方式。

榮獲衛福部首屆社安網績優督導獎的社會處張琳督導，她說回到台東服務並奉獻其專業是她的志業，雖然我們面對著許多的困境與不足，但只要各個系統的網絡單位都能同心攜手，一定可以突破困境。社會處也指出，社會安全網二期計畫著重積極擴充服務量能，除現行家庭暴力及性侵害防治中心及南迴線、縱谷線、海岸線、市區社會福利服務中心已佈建完成外，衛生局亦成立有社區心理衛生中心，推動「疑似或社區精神病人照護優化服務」，警察局少年輔導委員會則專注在防治少年偏差及犯罪工作。