被爆收建商政治獻金　他批王鴻薇：有空跨縣市抹黑卻對選區公安不聞問

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街昨晚發生民宅塌陷傾斜工安意外，肇因於鄰近的基泰建設工地出包，無黨籍立委參選人吳崢8日指出，居民多月前就陳情，在地立委王鴻薇有時間抹黑，卻對大直住戶的公安問題不予以聞問，且近兩次選舉都收受基泰政治獻金，不知道昨天到現場時是作何感想？

針對外界質疑收受建商政治獻金一事，王鴻薇表示，對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督她絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。

昨晚大直這起工安意外，緊鄰建案的6棟大樓傾斜下陷，影響數百人需撤離，吳崢表示，罪魁禍首的建商，就是爭議不斷的基泰建設，去年基泰才爆出不法吸金超過上億。更爆出居民早在幾個月前就已經陳情，因為建案施工導致民宅龜裂，建案有問題，不但市府不予理會，身為在地立委的王鴻薇有時間抹黑，卻對大直住戶的公安問題不予以聞問，結果導致現在出了如此嚴重的事故。

吳崢指出，昨晚蔣萬安市長與多位地方民代都到場關心，當然也包括近來砲火猛烈的王鴻薇。事實上，王鴻薇光近兩次的選舉，就拿了基泰建設30萬的政治獻金。

吳崢質疑，若照王鴻薇日前砲火猛烈打綠能的標準，這樣的工安事故、發生在你的選區，請問你要不要負責？其中十萬元，更是在今年一月王鴻薇補選立委的時候收取的、基泰爆出非法吸金上億後收取的，不知道王鴻薇昨天到現場時是作何感想。