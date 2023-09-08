海葵殘骸陰魂不散！香港暴雨成災　專家曝對台影響

▲低壓帶往西南西移動，南側拖帶大片雲雨帶不會往台灣過來。（圖／天氣職人吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風減弱後的低壓帶陰魂不散，為香港帶來破紀錄致災降雨，氣象專家指出，該低壓帶會持續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶不會往台灣過來，不過未來1天到2天持續為廣東、海南島一帶帶來暴雨。

天氣職人吳聖宇表示，陰魂不散的低壓帶，尤其是原本海葵颱風減弱後的低氣壓，為廣東、香港帶來強烈的降雨現象，香港市區甚至一度出現超過150毫米的時雨量，預報顯示這個低氣壓會繼續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶將不會往台灣過來，不過未來1天到2天將持續為廣東、海南島一帶帶來暴雨。

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吳聖宇說明，台灣這邊位於低壓帶向東延伸的部分，風向上來看仍有變形場(鋒面)的味道，當中在台灣海峽及台灣東方海面各有一個較小的低壓系統，東邊這一個會逐漸移向琉球附近海面，並有加強的趨勢，但是對台灣天氣影響較小，台灣海峽這一個低氣壓比較沒有明顯發展，不過會在今明兩天(8日~9日)持續為台灣帶來不穩定天氣，各地雲量偏多，白天陸地上熱對流發展旺盛，容易有大雷雨機會，尤其是中南部地區，降雨甚至會延續到晚間。

吳聖宇指出，周日(10日)低壓帶有南移並且較為減弱趨勢，但是中南部山區、花東山區午後還是容易有熱對流雷雨出現的機會，北部的天氣會相對穩定一些。下周一、下周二(11日~12日)大致維持午後山區局部熱對流雷雨的天氣型態。