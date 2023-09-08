　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵殘骸陰魂不散！香港暴雨成災　專家曝對台影響

▲▼低壓帶往西南西移動，南側拖帶大片雲雨帶不會往台灣過來。（圖／天氣職人吳聖宇）

▲低壓帶往西南西移動，南側拖帶大片雲雨帶不會往台灣過來。（圖／天氣職人吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風減弱後的低壓帶陰魂不散，為香港帶來破紀錄致災降雨，氣象專家指出，該低壓帶會持續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶不會往台灣過來，不過未來1天到2天持續為廣東、海南島一帶帶來暴雨。

天氣職人吳聖宇表示，陰魂不散的低壓帶，尤其是原本海葵颱風減弱後的低氣壓，為廣東、香港帶來強烈的降雨現象，香港市區甚至一度出現超過150毫米的時雨量，預報顯示這個低氣壓會繼續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶將不會往台灣過來，不過未來1天到2天將持續為廣東、海南島一帶帶來暴雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇說明，台灣這邊位於低壓帶向東延伸的部分，風向上來看仍有變形場(鋒面)的味道，當中在台灣海峽及台灣東方海面各有一個較小的低壓系統，東邊這一個會逐漸移向琉球附近海面，並有加強的趨勢，但是對台灣天氣影響較小，台灣海峽這一個低氣壓比較沒有明顯發展，不過會在今明兩天(8日~9日)持續為台灣帶來不穩定天氣，各地雲量偏多，白天陸地上熱對流發展旺盛，容易有大雷雨機會，尤其是中南部地區，降雨甚至會延續到晚間。

吳聖宇指出，周日(10日)低壓帶有南移並且較為減弱趨勢，但是中南部山區、花東山區午後還是容易有熱對流雷雨出現的機會，北部的天氣會相對穩定一些。下周一、下周二(11日~12日)大致維持午後山區局部熱對流雷雨的天氣型態。

ET快訊
快訊／雨區擴大！　10縣市大雨特報
快訊／賓士爆乳媽被檢舉了！　警初判罰鍰曝光
大直民宅倒塌前「早貼公告」內容曝！　住戶1句話洩無奈
基泰黑歷史曝！　涉吸金上億、找黑衣人強拆
LIVE／大直民宅坍塌現場！13秒1F變B1傳暴裂魔音　基泰
王鴻薇被爆70天內收基泰2筆政治獻金！　怒回應了
快訊／4縣市大雨特報！　一路下到晚上
快訊／範圍擴大！　影響棟數增至7棟
快訊／搶攻年輕人選票！　侯友宜提2主張：基本薪資逐年達33K

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「精神的家園」劉高興個展　虛擬實境讓參觀者身臨其境

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

國道6號驚見「媽祖聖光吞噬路面」駕駛罵翻　原來是這項奇葩設計害的

海葵殘骸陰魂不散！香港暴雨成災　專家曝對台影響

快訊／雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

竹蜻蜓效應！低壓渦漩隨時游擊　午後轟劇烈暴雨

國慶4天連假！離島航線加開第二波加班機　7200座位9／13開賣

【廣編】新北市代銷公會新任理事長　佳榮泰總座陳春諒接棒

台鐵「特等站站長帽」造型一卡通超Ｑ上市　9／13開賣

ETtoday入圍曾虛白先生新聞獎　「一株野菜的逆襲」獲肯定

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

「精神的家園」劉高興個展　虛擬實境讓參觀者身臨其境

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

國道6號驚見「媽祖聖光吞噬路面」駕駛罵翻　原來是這項奇葩設計害的

海葵殘骸陰魂不散！香港暴雨成災　專家曝對台影響

快訊／雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

竹蜻蜓效應！低壓渦漩隨時游擊　午後轟劇烈暴雨

國慶4天連假！離島航線加開第二波加班機　7200座位9／13開賣

【廣編】新北市代銷公會新任理事長　佳榮泰總座陳春諒接棒

台鐵「特等站站長帽」造型一卡通超Ｑ上市　9／13開賣

ETtoday入圍曾虛白先生新聞獎　「一株野菜的逆襲」獲肯定

U18／日本扣倒波多黎各　中華若勝荷攜手晉級冠軍戰

「精神的家園」劉高興個展　虛擬實境讓參觀者身臨其境

新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

「6次爆裂聲」後建物陷落　學者詳解：Ｈ型鋼逐根折斷

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂

走路去醫院「半路突然迷路」　潮州警民助94歲婦平安返家

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

男友睡了「絕症女摯友」完成她遺願　正宮崩潰：我們都還沒做過

生活熱門新聞

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

更多熱門

相關新聞

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

低壓帶影響，氣象局今(8日)上午11時35分針對4縣市發布大雨特報，雨將下到晚間。

竹蜻蜓效應！低壓渦漩隨時游擊　午後轟劇烈暴雨

竹蜻蜓效應！低壓渦漩隨時游擊　午後轟劇烈暴雨

港星容祖兒暴雨中開車驚險涉水 阿Sa同車尖叫：好恐怖啊

港星容祖兒暴雨中開車驚險涉水 阿Sa同車尖叫：好恐怖啊

黑色暴雨轟炸香港！全城癱瘓　整條街淹沒「139年最慘」

黑色暴雨轟炸香港！全城癱瘓　整條街淹沒「139年最慘」

深圳排洪3小時流量激增 港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

深圳排洪3小時流量激增 港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

關鍵字：

天氣氣象大雨豪雨低壓帶海葵颱風吳聖宇香港台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

大直住戶怒：8個月沒人理我們

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面