賴清德稱老家合法存在逾40年　她曝航照圖：恭喜賴神才19歲

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人賴清德在新北市萬里區的老家，近日陷入違建風波，日前，賴清德受訪時表示，該地在民國60年就拿到門牌，且房屋「民國70年前」就已經存在，早於北部區域計劃的實施，另外，在民國92年修建建物，時間上也早於民國100年新北市府才發布的法規要點，所以，並沒有違建的問題。然而，爭取列入民眾黨不分區立委名單的曾妍潔昨（7日）晚間於臉書曝光數張空照圖分析，房屋疑似在民國93年才出現，並不符合賴清德所說的出生前就有，還語帶嘲諷地說，若是如此「那恭喜賴神才19歲」。

曾妍潔表示，民國70年前查無航照圖，所以從民國71年開始看的話，可以發現這塊地似乎有5棟建物，到民國75年剩中間3棟，原本有建物的地方，則疑似開始長樹，而民國81年，開始砍樹，最東邊的建物旁邊，有類似倉庫的小型建物出現。

曾妍潔說，一直到民國83年，看起來仍是一大間加兩小間的建物，然而，當時間來到民國91年，原本的建築聚落北方，開始長出建物，民國92年，有疑似整地的狀況，民國93年，賴清德的老家違建風波的主建物屋頂才出現。曾妍潔酸，恭喜「新居」落成！

曾妍潔強調，從民國94年的航照圖，可以更清楚欣賞到「新房子」，她嘲諷賴清德，如果「老家」真的是賴神出生前就有的，「那恭喜賴神才19歲」，正值青春年華！

曾妍潔說，這些航照圖都是取自「農林航空測量所」，她只是無聊在研究而已，這是她個人的興趣。

曾妍潔也貼出《非都市土地管理規則》，指「有使用或原有建築物不合土地使用分區規定者，在政府令其變更使用或拆除建築物前，得為從來之使用。原有建築物除准修繕外，不得增建或改建」，認為民國93年才長出的建築物，好像不在合法範圍。

曾妍潔還說，不要來跟她吵柯媽媽屋頂的鐵皮，她認為那可以用「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」的合法方式解套，但賴清德不可以。