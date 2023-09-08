大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟樓嚴重傾斜，一樓直接陷下去，截至目前已緊急疏散159人至旅館，初步判斷原因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂。有陳姓居民痛批，周邊2個工地都說責任不在自己身上，「我們住戶就夾在中間求助無門」。

陳怡君7日晚間表示，台北市中山區大直街94巷1弄在晚上發生鄰屋整棟欲倒塌，正在緊急疏散。隨後，立委王鴻薇、議員林珍羽也趕往現場，而台北市副市長李四川也於10時25分左右抵達坐鎮指揮，但隨即就發生一棟房屋嚴重傾斜，進而一樓直接陷到不見等狀況；台北市長蔣萬安也在11時趕赴現場坐鎮，並關心狀況。

有陳姓居民痛批，一旁的2個工地都說責任不在自己身上，「我們住戶就夾在中間，求助無門，然後政府也不管！」已有請議員大概了解一下，結果了解沒多久就開始崩裂，整個大樓變成危樓，速度很快，一下就非常危險。

至於傾斜狀況？陳姓居民說，自己也不清楚，只是房屋傾斜、磁磚龜裂，然後「乒乒乓乓很大聲，在屋內都聽得到！」隨後基泰大直新建工程的主任就在樓下說「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了！」所有人聽到就趕快衝下樓。

關於此案狀況，蔣萬安表示，因為旁邊工地施工的關係，所以造成周邊5、6棟有傾斜的狀況，所以北市府在8時34分接到通報之後，緊急應變中心的同仁即刻趕赴現場，針對住戶疏散了35戶、總共144人，但隨後也將疏散的範圍再次擴大，增加疏散人數至159人；另外北市府也安排救護車，因為已經入夜，也協助民眾入住旅館等地方。

蔣萬安接著說，北市府也立即灌漿，將壓力先維持平衡避免讓房屋再次的嚴重傾斜，李四川也在第一時間調度了水車、灌漿車到現場，進行做緊急處置、擴大疏散，北市府也會持續的監控；針對施工現場，經初步了解是因為往下開挖3層，但是並沒有馬上做大底，所以造成連續壁破裂，因此目前北市府以灌漿的方式，讓壓力維持平衡。

台北市政府通知，因應大直街94巷1弄房屋傾斜案，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入。