大直公寓塌！建管處收2次陳情「判斷影響不大」　議員：聽不下去

▲大直工地、民宅發生塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄整排屋齡40年的公寓昨(7日)晚間出現傾斜坍塌，現場整棟建物直接下沉、1樓成了地下室，場面十分驚悚。初步了解，疑似為鄰近興建工程「基泰大直」開挖，連續壁未做好而無法承壓，進而導致隔壁民宅成了危樓。台北市建管處長虞積學今(8日)上午也作出回應，表示目前持續進行灌水、灌漿動作，先把基礎面打好、再灌入沙子土壤填實，計畫在周日前將塌陷部分填平，評估安全沒問題後，該路段才會開放人車通行。

虞積學說，該建案是在民國110年取得建照，規劃為地上12層、地下3層建築，昨開挖到地下3層、深度約12米，建管處在7日晚間約8時35分接到通報，工地發生坍陷災害，第一時間趕到並邀集結構技師勘察，當時94巷1弄建物有傾斜龜裂，且工地基地支撐雖外觀沒有明顯破損，但已經有擠壓聲響，因此判斷可能有塌陷疑慮，第一時間及將住戶撤離，隨後於晚間9點多、10點就發生嚴重坍塌，「幸好我們決定得快，將住戶撤離安置，沒有造成人員傷亡。」

▲台北市建管處長虞積學。（圖／攝影中心）

虞積學指出，目前大直街該棟建物有塌陷狀況，建築基地支撐的連續壁也有折斷情況，在塌陷發生之前，就已經要求承造人進行灌水、灌漿動作，執行沒多久後就發生塌陷，目前灌水灌漿仍然持續進行，到今天早上大約灌了800立方公尺，從基礎面算起來約是1.5至2米的厚度，計畫先將大抵基礎面以灌漿方式打起來，接下來再灌入沙子、土壤將孔隙填實，計畫在3天內、週日前將塌陷部分填平，再找專家技師確認，安全沒問題後才評估開放人車通行。

虞積學表示，目前撤離住戶197戶、369人，分別在9個旅館作安置，短期安置沒有問題，接下來會要求承造人規劃長期安置方案，以目前建築物遭破壞情形來看，住戶短期內可能無法回來，後續會要求承造人立及規劃長期安置計畫，也要建立窗口與受損戶溝通，了解、配合民眾意願。

針對該處工地過去曾收到2次陳情，但市府卻置若罔聞一事，虞積學也解釋，確實有在4月、5月份收到2次書面陳情，但當時工地還沒有開挖，進度是在做連續壁，按照規定收到陳情後有要求監造建築師、營造廠人員配合住戶時間到現場勘查，當時出現受損的位置是在開挖側的另一面，陳情內容是牆面、地面新舊材質交接處有裂縫情形，經技師勘檢後，認為裂縫應是新舊材質交接所造成，判斷影響不大，況且當時工地還沒開挖，研判應非施工損害，後來實際開挖後，就沒再收到陳情紀錄。

對於這一說法，台北市議員陳怡君則直言「我真的聽不下去」，表示住戶因家裡有裂縫而向她陳情，根據住戶說法，建商已經到住戶家裡打針、抓漏好幾個月，怎麼還會說沒有問題？「長期以來，開工沒多久住戶就發現家裡有裂縫，但一開始都沒人理，直到裂縫越來越長、越來越深，建商才緊急處置，去家裡塗水泥，塗了好幾次、以拖待變，你們說沒有疑慮，都是不對的，6月的時候就已經發生，只是長期沒人關心，你的說法我不能接受！」

虞積學則於現場回應，市府都有依照作業規定，由建築師、承造人專案工程師配合陳情市民到現場勘檢，並將結果回報建管處，我們依照結果發言，但或許有可能有什麼具體事證，「我們會回頭再來看，釐清建築師、工程人員有無不實責任，若有將會進行追究。」