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終於等到！超商霜淇淋「買1送1」來了　限時3天爽吃

▲▼7-11霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲7-11「霜淇淋買1送1」限時3天登場。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就是周五了，再辛苦一下，馬上就能放假！超商也祭出「霜淇淋買1送1」，只要使用指定支付方式購買霜淇淋，即可享買1送1爽吃，陪伴民眾渡過歡樂假日；另外，超商還有限時思樂冰優惠，特大杯思樂冰特價39元，3款口味任你喝到爽。

7-11門市推出「霜淇淋買1送1」優惠，今（8）日起至9月10日登場，讓你從歡樂周五一路吃到假日，活動期間只要使用icash pay即可享「霜淇淋同品項買1送1」，限當下領取，霜淇淋口味以該單店販售為主。

另外，7-11限定門市即日起至9月19日止還有思樂冰優惠，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

▲▼7-11思樂冰特大杯。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。

麥當勞即日起至9月19日止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）

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