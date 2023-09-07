總統卸任前出訪歐洲？　蔡英文：有需要、對台灣好就去

▲總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文即將結束非洲友邦史瓦帝尼的訪問行程，7日被問及未來在卸任前，是否規劃出訪歐洲，她僅表示，有需要、對台灣好就去，不會為了去而去。

對於目前台灣的邦交國的關係，蔡英文說，大致評估一下，邦交國都算穩定，尤其史瓦帝尼一直是台灣最堅實的友邦，她說，這幾天大家也見證史瓦帝尼跟台灣的關係，非常感謝史國的邀約，來參加史國雙55的慶典，在她卸任之前可以來訪，見證兩國合作的成果跟進展。

蔡英文說，昨天去看史京醫院，五年前來的時候還是工地，現在來已經展現出醫療團隊高效率進駐的所在，跟友邦好友相互幫助，她覺得很好。

另外，由於近來台灣跟歐洲關係越來越緊密，未來在卸任前是否會規劃出訪歐洲？蔡英文說，這幾年台灣在國際的能見度大幅增加，國際支持台灣力道也增強，世界各國共識也很清楚，維持台海和平穩定是有高度共識的。

蔡英文表示，台灣被國際社會認為是穩定可靠，而且值得信任的夥伴，台灣的良善力量，不僅受到國際認同，更是深入國際公眾的心中，這些都是大家一起努力成果。她說，至於任內有沒有要出訪計畫，她覺得有需要、對台灣好就去，不會為了去而去。