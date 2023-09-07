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最兇鬼月驚魂！台中一家6口遇「鬼打牆」　導航旺萊山跑到芎蕉山

台中一家6口開車要到嘉義民雄旺萊山鳳梨觀光工廠，卻被導航帶錯路。（圖／竹崎分局提供）

▲台中遊客在梅山鄉芎蕉山山區迷路卡輪，熱心民眾駕駛「發財車」以繩索牽引方式協助脫困。（圖／竹崎分局提供）

圖文／CTWANT

台中一名康姓男子趁著颱風假，本（9）月4日開車載懷孕32周的妻子，一家6口到嘉義梅山旅遊，隨後要去民雄旺萊山鳳梨觀光工廠，導航卻將他們指引到深山內，開進狹小的產業道路，怎麼開都繞不出來，只好報警求助，最後在警方的幫忙下順利脫困，結束這場驚魂之旅。

竹崎分局梅山大南聯合所當天下午4點多接獲康姓男子報案，得知對方從梅山公園欲前往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，導航引導沿嘉106線行駛，已經開了3、40分，結果在偏僻山間迷路，於是報警請求警方協助。

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由於康男非本地人，沒辦法明確辨認周邊地理位置，加上網路訊號無法正確定位，雙方先透過LINE聯繫，警方沿嘉106線搜尋，康男則用手機拍攝地形、地物的相片，供警方比對，卻依舊沒有進展。

警方在天黑前順利找到人。（圖／竹崎分局提供）

▲警方在天黑前順利找到人。（圖／竹崎分局提供）

警方指出，康男受困地點位於偏僻產業道路，附近僅建一座高壓電塔，聯繫台電人員查詢未果，改以巡邏車警報器，與康男按喇叭方式聽音辨位，終於在天黑以前，於梅山鄉雙溪村芎蕉山上狹小產業道路，尋獲報案人及其家屬共6人。

因為道路泥濘濕滑且陡峭，康男車輛不斷打滑，警方找來當地熱心民眾，利用發財車以繩索牽引方式，順利將他們一家人平安帶至梅山分駐所休息，並提供茶水點心充飢。

康男岳母坦言，農曆7月受困荒郊野外，天色又越來越案，當下真的十分害怕，感謝警方的協助，讓他們平安脫困，回家前也特別到分駐所旁的玉虛宮拜拜，感謝玄天上帝保佑，結束這段颱風假驚魂。

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