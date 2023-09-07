被大S討750萬吞敗！汪小菲不服「首度開庭調解」　2關鍵人代上場

▲大S與汪小菲離婚後仍有官司在處理。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）



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汪小菲與前妻大S雖已離婚，但圍繞兩人間風波仍持續延燒。其中大S針對汪小菲拒絕履行協議，積欠750萬部分，向法院聲請強制執行並扣押前夫財產，汪小菲則提起債務人異議之訴回擊。高等法院在汪小菲被駁回與上訴後，於6日試行調解，不過兩人均未現身，委由律師出庭。

回顧整起事件，汪小菲和大S在2011年11月間於北院調解離婚，而汪小菲依調解筆錄附件規定，應自同年12月1日起至2038年3月1日止，於每3個月的第1個月1日前匯款大S家人300萬扶養費。但大S後來以前夫僅付150萬便未再給付，向法院聲請強制執行汪小菲750萬財產。

對此，汪小菲認為沒有違反給付義務，並提起債務人異議之訴，請求法院在訴訟確定前，暫時停止執行他的財產。台北地方法院民事庭日前依汪小菲應於2022年3月1日、6月1日及9月1日給付共900萬，但總計只給付150萬，認為大S聲請執行債權有理。汪小菲不服，提起上訴。高院民事庭則在6日下午14時30分進行調解，汪小菲及大S均委任律師出庭。

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