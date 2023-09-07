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不用精子、卵子也能懷孕！專家用幹細胞合成首例「人類胚胎模型」

以色列團隊用幹細胞合成首例「人類胚胎模型」。（示意圖／達志／美聯社）

▲以色列團隊用幹細胞合成首例「人類胚胎模型」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

科學家們近期成功透過幹細胞培育出一種與早期人類胚胎非常相似的實體，而且無需使用精子、卵子或子宮。以色列魏茲曼科學研究學院（Weizmann Institute of Science）的團隊也表示，他們的「胚胎模型」看起來真的就像教科書裡14天大的胚胎示意圖，它甚至還在實驗室中產生了可被孕婦懷孕試紙檢測出陽性反應的荷爾蒙。

BBC的報導，受精卵著床後的最初幾周是一個充滿戲劇性變化的時期，也就是從一堆模糊不清的細胞，發展為在胎兒掃描中可被辨認出的最終形態。這段關鍵時期是流產和先天基因缺陷的形成階段，但科學家們目前對其瞭解非常有限。

魏茲曼科學研究學院研究員漢娜（Jacob Hanna）教授表示：「這是一個黑盒子，我們仍然缺乏這方面的知識，尤其胚胎研究在法律、倫理學和技術上都是一大難題。然而，模擬自然胚胎發育的技術正在興起。」

這項發表在科學期刊《自然》（Nature）上的研究被以色列團隊描述為，模擬早期胚胎中所有關鍵結構的首個「完整」胚胎模型。漢娜補充：「這實際上是一個人類14天大胚胎的教科書級樣本，而且之前還沒有相關的研究成果。」

報導指出，與自然發育胚胎所需的精子和卵子不同，這個「胚胎模型」的初始材料是120個潛在的幹細胞，經過重新編程以獲得合成體內任何組織細胞和器官的能力，並使用化學物質引導這些幹細胞分化為人類早期胚胎階段的4種細胞類型，其中大約有1%的細胞混合物會開始自發合成為類似，但並不完全相同的人類胚胎結構。

漢娜指出：「你必須使用正確的混合物，並為其提供適當的環境，它就會開始自動合成，這是一個非常了不起的現象。」

倫敦生物醫學研究中心「弗朗西斯·克里克研究所」（FrancisCrick Institute）的巴奇（Robin Lovell Badge）教授則澄清：「它們不是正常人類的胚胎，而是胚胎模型，但與正常人類胚胎非常接近。隨著這些模型越接近真實胚胎，它們在倫理學上遇到的障礙就會越多。」

對此，以色列的研究團隊也強調，使用這些胚胎模型來實現懷孕既不道德也不合法，實務上更是不可能的任務。

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