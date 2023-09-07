　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

擔心小老婆被海葵毀了！他「超狂一招」完美解決：停車場就我沒事

▲▼福州一車主將車裝入塑料袋。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲福州一車主將車裝入塑料袋。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

對許多人來說，汽車就是他們的「小老婆」，捨不得看愛車受到一點損傷！5日，受颱風「海葵」影響，一場暴雨侵襲福建省福州市，持續降雨造成福州城市區嚴重內澇，許多車慘遭泡水報廢。一名車主為保護愛車，將其裝入了防水袋。車主稱，整個地庫其他車都被淹了，就自己的沒事。

據《中國新聞網》報導，5日21時20分，福州市氣象局將重大氣象災害（暴雨）3級應急響應提升為1級應急響應，並於22時24分繼續發布暴雨紅色預警信號。持續暴雨造成城市內澇等次生災害，多地積水淹車，為了保護自家愛車，不少車主也想盡辦法。

當天，福州一名車主的辦法吸引了網友們的注意，直呼「防水界大佬」。圖片顯示，一輛汽車被裝進了一個透明的塑膠袋子中，眼看著積水幾乎沒過了其他車的輪胎，而他的車卻浮在了水面上。

車主也在留言區解釋，「過程沒大家想像中的複雜。就是把車子先開出來，然後防雨袋打開舖好，車子再倒進去，人下車出來，再把防雨袋排氣包紮好就好了。」

據《瀟湘晨報》報導，9月6日，魏姓男車主透露，這個防水袋是他專門為了應對颱風而提前準備的，「上次颱風下雨很大，我的車底盤低，還好沒淹太多。之後我就想辦法買了這個袋子。」

魏男的愛車買了還不到1年，5日晚上9點左右，感受到雨勢漸猛，水也要慢慢漲起來，魏男便拿出了早就準備好的防水袋，用說明的方法將汽車保護了起來，「剛開始底還是乾的，大概過了十幾分鐘，水就漲起來了。」

圖片顯示，積水已經淹沒了汽車底盤，幾近淹到輪胎，「目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損。」

魏男表示，當時雨下得很大，「比較晚的時候，還沒回來的家人車沒開到家，就半路熄火了，只能游回來。」同時，當地還有很多人家停網停電，「現在的情況勉勉強強，正在排水，有開始好轉了。」

ET快訊
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝
桃園岳母喊冤！稱「女婿拐我」：我是被傷害那個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

好心收留慘送命！17歲無業男「付不出1100元租金」…持刀刺死房東

違法收集個資　陸期刊資料庫「知網」被罰2.1億元

東莞台灣名品會2500人參與　宋濤：彰顯兩岸要和平發展、交流合作

陸房市政策連發　一線城市交易熱絡、二三線城市表現平淡

陸多元計程車司機年增百萬人　削價競爭缺規範埋不定時炸彈

陸擬將「傷害中華民族感情」立法成罪　 學者發聲反對

擔心小老婆被海葵毀了！他「超狂一招」完美解決：停車場就我沒事

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大　網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

好心收留慘送命！17歲無業男「付不出1100元租金」…持刀刺死房東

違法收集個資　陸期刊資料庫「知網」被罰2.1億元

東莞台灣名品會2500人參與　宋濤：彰顯兩岸要和平發展、交流合作

陸房市政策連發　一線城市交易熱絡、二三線城市表現平淡

陸多元計程車司機年增百萬人　削價競爭缺規範埋不定時炸彈

陸擬將「傷害中華民族感情」立法成罪　 學者發聲反對

擔心小老婆被海葵毀了！他「超狂一招」完美解決：停車場就我沒事

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大　網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

出國玩！20歲女被拖進飯店房間「5男輪流性侵」　還有多人觀戰

新一代主題曲接班人！晨悠為電影《成功補習班》獻唱

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖首登亮相...擦出火花

MEET TAIWAN首創會展月　創意行銷台灣會展

大陸熱門新聞

男被執行死刑後無罪　國賠1理由駁回

女出門拿快遞失蹤　3個月後變白骨

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

暴怒男開車撞丈母娘店鋪　竟撞死自己1歲兒

年輕妹脫光光「裸逛」五星飯店！大尺度影片流出

華為新機強勢回歸！ 「不儲備美元」任正非內部演講只強調兩個字

中國四大名陶「坭興陶」　1特質宛如開盲盒

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

擔心小老婆被海葵毀了！他超狂一招完美解決

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

中藥房喝酸梅湯成流行　年輕人養生新招

杭州靈隱寺也賣奶茶！ 招牌「脫離苦海」附帶冒「仙氣」小茶壺

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大 網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

更多熱門

相關新聞

颱風釀60萬戶停電台電急搶修　維修工母曝「兒子黑化」驕傲又心疼

颱風釀60萬戶停電台電急搶修　維修工母曝「兒子黑化」驕傲又心疼

近期颱風接力襲台，杜蘇芮、海葵颱風累計造成超過60萬戶停電，而停電時總有在風雨中身披黃衣的台電人衝抵現場搶修，一名台電搶修同仁的母親，近日在台電臉書社團貼出孩子每天髒到不行的工作服「黑化」日常，表示雖不捨但更感到驕傲，引起共鳴，也表示，台電也說「停電我們比誰都急」。

下班注意！20縣市豪大雨特報　午後劇烈雷雨再炸2天

下班注意！20縣市豪大雨特報　午後劇烈雷雨再炸2天

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

強風吹倒路樹　士林警火速通報管制

強風吹倒路樹　士林警火速通報管制

關鍵字：

颱風福州海葵車主泡水

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面