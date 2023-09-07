擔心小老婆被海葵毀了！他「超狂一招」完美解決：停車場就我沒事

▲福州一車主將車裝入塑料袋。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

對許多人來說，汽車就是他們的「小老婆」，捨不得看愛車受到一點損傷！5日，受颱風「海葵」影響，一場暴雨侵襲福建省福州市，持續降雨造成福州城市區嚴重內澇，許多車慘遭泡水報廢。一名車主為保護愛車，將其裝入了防水袋。車主稱，整個地庫其他車都被淹了，就自己的沒事。

據《中國新聞網》報導，5日21時20分，福州市氣象局將重大氣象災害（暴雨）3級應急響應提升為1級應急響應，並於22時24分繼續發布暴雨紅色預警信號。持續暴雨造成城市內澇等次生災害，多地積水淹車，為了保護自家愛車，不少車主也想盡辦法。

當天，福州一名車主的辦法吸引了網友們的注意，直呼「防水界大佬」。圖片顯示，一輛汽車被裝進了一個透明的塑膠袋子中，眼看著積水幾乎沒過了其他車的輪胎，而他的車卻浮在了水面上。

車主也在留言區解釋，「過程沒大家想像中的複雜。就是把車子先開出來，然後防雨袋打開舖好，車子再倒進去，人下車出來，再把防雨袋排氣包紮好就好了。」

據《瀟湘晨報》報導，9月6日，魏姓男車主透露，這個防水袋是他專門為了應對颱風而提前準備的，「上次颱風下雨很大，我的車底盤低，還好沒淹太多。之後我就想辦法買了這個袋子。」

魏男的愛車買了還不到1年，5日晚上9點左右，感受到雨勢漸猛，水也要慢慢漲起來，魏男便拿出了早就準備好的防水袋，用說明的方法將汽車保護了起來，「剛開始底還是乾的，大概過了十幾分鐘，水就漲起來了。」

圖片顯示，積水已經淹沒了汽車底盤，幾近淹到輪胎，「目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損。」

魏男表示，當時雨下得很大，「比較晚的時候，還沒回來的家人車沒開到家，就半路熄火了，只能游回來。」同時，當地還有很多人家停網停電，「現在的情況勉勉強強，正在排水，有開始好轉了。」