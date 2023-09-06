快訊／疑食物中毒！台南海東國小20學童不適　午餐後噁心想吐

記者林東良／台南報導

台南市安南區海東國小，6日傳出學童中午吃完營養午餐後，多人出現噁心想吐的症狀，引起家長恐慌，約有近20名學童有狀況。台南市衛生局據報派員前往稽查採檢送驗，並進一步釐清學童不適原因，全案目前由衛生局及校方調查中。





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台南市衛生局指出，衛生局9月6日接獲教育局通報海東國小發生疑似食品中毒症狀，衛生局隨即介入調查，經查9月6日當日第2節下課後飲用校方供應「每日C葡萄汁」陸續有學童出現嘔吐、腹痛等症狀就醫，部分學童食用營養午餐後有腹痛、腹瀉等症狀就醫，截至9月6日下午4時30分共計35人出現腸胃不適，多數學童就醫後症狀都已緩解返家。另針對檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認本案之發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。



衛生局蘇世斌局長提醒，雖然已經入秋，氣溫仍然高溫濕熱，有食品中毒發生之風險，食品業者保存管理，確保消費者飲食安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒的發生。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人服務。